Revelaron a quién prefiere Antonela Roccuzzo del grupo de mujeres de los jugadores

El vínculo entre ellas se fortaleció durante su estadía en Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina en el Mundial, ya que suelen compartir el mismo espacio en los encuentros. En cambio, Caro Calvagni, pareja de Nicolas Tagliafico, acostumbra a ubicarse junto a Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, durante los partidos.