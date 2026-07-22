Revelaron a quién prefiere Antonela Roccuzzo del grupo de mujeres de los jugadores
Una foto dejó al descubierto el fuerte vínculo entre Antonela Roccuzzo y una de las parejas de los compañeros de Messi, con quien mantiene una relación muy cercana.
Las parejas de los jugadores de la Selección argentina mantienen un vínculo muy cercano, aunque una imagen reciente dejó en evidencia que Antonela Roccuzzo tiene una relación especialmente estrecha con una de ellas. La esposa de Messi compartió con ella varios momentos importantes, incluidos los últimos encuentros del equipo desde el mismo palco.
Se trata de Muriel López Benítez, esposa de Lisandro Martínez. Fue la propia Antonela Roccuzzo quien publicó una foto en la que ambas aparecen de espaldas, abrazadas y observando el partido, una postal que reflejó la complicidad y la amistad que construyeron con el paso del tiempo.
El vínculo entre ellas se fortaleció durante su estadía en Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina en el Mundial, ya que suelen compartir el mismo espacio en los encuentros. En cambio, Caro Calvagni, pareja de Nicolas Tagliafico, acostumbra a ubicarse junto a Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, durante los partidos.
Los detalles de la relación íntima entre las parejas de los jugadores de la Selección Argentina
Tras la clasificación de la Selección argentina a la final, Antonela Roccuzzo compartió su felicidad en las redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "¡Gracias a Dios, vamos Argentina! ¡A la final!". Además, publicó un álbum de fotos con algunos de los mejores momentos que vivió durante la jornada desde la tribuna.
Por su parte, Muriel López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, también reflejó la alegría por el triunfo con distintas publicaciones. Sin embargo, la imagen que más llamó la atención fue una historia de Instagram en la que aparece abrazada junto a Antonela Roccuzzo, mientras ambas observan el partido.
Junto a la postal, Muri escribió: "La alegría inmensa de compartirlo con vos", una frase que volvió a poner en evidencia el fuerte vínculo de amistad que las une.
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