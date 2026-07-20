El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras la final:  "Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos"

Para finalizar su mensaje, valoró el inmenso legado que el jugador deja en su entorno más íntimo: "Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", concluyó, dejando en claro su orgullo de caminar la vida a su lado.