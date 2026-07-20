El mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras la final: "Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos"
Tras la caída de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo le dedicó unas conmovedoras palabras a Lionel Messi para destacar su esfuerzo y su ejemplo de vida.
En medio del dolor por la derrota en el partido decisivo del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo utilizó sus redes sociales para brindarle un respaldo incondicional a su marido, Lionel Messi. La empresaria rosarina emocionó a todos los hinchas con un texto profundo que rápidamente se volvió viral y superó el millón de "me gusta".
El orgullo intacto por Lionel Messi y su familia
A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa del capitán de la Selección Argentina compartió una sentida reflexión para acompañarlo en este difícil momento deportivo. "Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos", comenzó relatando en su posteo.
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Lejos de centrarse en el resultado adverso frente a España, la dedicatoria hizo foco en la inquebrantable resiliencia del Diez. "Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", subrayó con total admiración, destacando que esa mentalidad es la que lo hace verdaderamente "único".
Para finalizar su mensaje, valoró el inmenso legado que el jugador deja en su entorno más íntimo: "Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", concluyó, dejando en claro su orgullo de caminar la vida a su lado.
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