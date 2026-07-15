El efusivo festejo de Antonela Roccuzzo al ritmo de la hinchada argentina: "El que no salta es un inglés"

La esposa de Lionel Messi apareció en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se la observa festejando junto a la hinchada argentina durante el duelo frente a Inglaterra. Acompañada por sus hijos, Antonela siguió con mucha emoción el partido que terminó con victoria albiceleste por 2-1, luego de una remontada inolvidable con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.