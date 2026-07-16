El particular amuleto de Antonela Roccuzzo para acompañar a Lionel Messi en el Mundial 2026

Durante una entrevista en La Mañana con Moria, contó que desde el Mundial de Qatar 2022 utiliza exactamente la misma ropa para alentar a su hijo: un traje sastrero blanco, una musculosa del mismo color y las mismas zapatillas. La costumbre continuó durante la Copa América y ahora volvió a repetirla en el Mundial 2026.

Además, explicó que, a diferencia de otros familiares de futbolistas, no cambia el vestuario para cada partido, sino que considera fundamental respetar ese mismo conjunto como parte de su ritual.

Riela también describió cómo viven la previa junto a las demás familias de los jugadores. Según contó, todos viajan en micro hasta el estadio mientras cantan y comparten la ansiedad por el partido. Debido a las altas temperaturas, suelen llegar con bastante anticipación y atravesar estrictos controles de seguridad. Incluso recordó que, en una oportunidad, a su nieta le retiraron un paraguas con forma de sombrero porque tenía puntas.

En los días sin competencia, agregó, las familias aprovechan para reunirse, tomar mate y conversar sobre las sensaciones que les deja cada encuentro mientras esperan el próximo desafío de la Selección argentina.