El particular amuleto de Antonela Roccuzzo para acompañar a Lionel Messi en el Mundial 2026
Antonela Roccuzzo no se separa de un objeto muy especial que considera un talismán para acompañar y proteger a Lionel Messi durante el Mundial 2026.
Antes de cada compromiso de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo acompaña de cerca a Lionel Messi y también mantiene un ritual muy personal. Aunque suele mantenerse alejada de la exposición, un detalle en una de sus publicaciones dejó al descubierto el amuleto que nunca falta entre sus pertenencias.
La rosarina, reconocida por ser una persona muy creyente en las cábalas, lleva siempre consigo un ojo turco, un talismán al que se le atribuye la capacidad de proteger contra la envidia y las malas energías. El detalle se conoció a partir de una imagen que compartió en su cuenta de Instagram, donde se la veía tomando un café con su celular sobre la mesa. Del teléfono colgaba una cinta con mostacillas que terminaba en el tradicional símbolo protector.
El llamado ojo turco, también conocido como ojo de la suerte o nazar, es un amuleto con forma de gota que representa un ojo. Su uso es muy común en Turquía y Grecia, donde desde hace siglos se lo considera una defensa frente al mal de ojo, una creencia heredada de antiguas civilizaciones como Egipto y Babilonia, según la cual las energías negativas pueden transmitirse a través de la mirada.
A raíz de esa tradición, el talismán comenzó a utilizarse para "distraer" la mirada de quien porta esas malas intenciones y, con el paso del tiempo, se volvió habitual llevarlo en collares, pulseras, aros, tobilleras o incorporarlo a objetos de uso cotidiano, como llaveros, teléfonos celulares, vehículos, escritorios o incluso en la entrada de los hogares. En el caso de Antonela, eligió incorporarlo a su celular para tenerlo siempre cerca.
La cábala de la mamá de Alexis Mac Allister
Las cábalas no son exclusivas de Antonela. En las últimas horas, Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, también reveló cuál es el ritual que repite antes de cada presentación de la Selección.
Durante una entrevista en La Mañana con Moria, contó que desde el Mundial de Qatar 2022 utiliza exactamente la misma ropa para alentar a su hijo: un traje sastrero blanco, una musculosa del mismo color y las mismas zapatillas. La costumbre continuó durante la Copa América y ahora volvió a repetirla en el Mundial 2026.
Además, explicó que, a diferencia de otros familiares de futbolistas, no cambia el vestuario para cada partido, sino que considera fundamental respetar ese mismo conjunto como parte de su ritual.
Riela también describió cómo viven la previa junto a las demás familias de los jugadores. Según contó, todos viajan en micro hasta el estadio mientras cantan y comparten la ansiedad por el partido. Debido a las altas temperaturas, suelen llegar con bastante anticipación y atravesar estrictos controles de seguridad. Incluso recordó que, en una oportunidad, a su nieta le retiraron un paraguas con forma de sombrero porque tenía puntas.
En los días sin competencia, agregó, las familias aprovechan para reunirse, tomar mate y conversar sobre las sensaciones que les deja cada encuentro mientras esperan el próximo desafío de la Selección argentina.
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