La sensual foto de Antonela Roccuzzo en la previa de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026
Mientras Lionel Messi se enfoca en la final ante España, Antonela Roccuzzo aprovecha el tiempo libre para relajarse y lo muestra en sus redes sociales. Mirá.
En la antesala de una nueva final de la Selección argentina en el Mundial 2026, Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus millones de seguidores con una publicación desde sus redes sociales. Mientras Lionel Messi permanece concentrado para el decisivo encuentro frente a España, la rosarina mostró cómo vive la espera.
A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió una imagen en la que se la ve disfrutando del buen clima en el hotel. En la postal lució una bikini celeste y anteojos de sol, en una pausa antes del trascendental compromiso que afrontará el equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Como suele ocurrir en cada competencia importante, Antonela acompaña al capitán de la Selección junto a su familia, aunque también aprovecha algunos momentos para relajarse durante la estadía.
La publicación no estuvo acompañada por ningún mensaje. La esposa de Messi únicamente agregó una serie de emojis de un sol con una nube, dejando que la imagen hablara por sí sola.
El efusivo festejo de Antonela Roccuzzo al ritmo de la hinchada argentina: "El que no salta es un inglés"
La pasión por la Selección Argentina también se vivió en las tribunas y Antonela Roccuzzo fue una de las protagonistas de uno de los momentos que más repercusión generó tras la semifinal del Mundial 2026.
La esposa de Lionel Messi apareció en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se la observa festejando junto a la hinchada argentina durante el duelo frente a Inglaterra. Acompañada por sus hijos, Antonela siguió con mucha emoción el partido que terminó con victoria albiceleste por 2-1, luego de una remontada inolvidable con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
En medio del festejo, las cámaras captaron el momento en el que comenzó a sonar el clásico cántico "el que no salta, es un inglés". La rosarina se sumó al clima de celebración, saltó y cantó junto a los argentinos presentes en Atlanta.
Las imágenes generaron una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos, que destacaron la alegría con la que Antonela vivió la clasificación a la final del Mundial.
Ahora, la familia Messi volverá a estar acompañando a la Selección en el partido decisivo frente a España, donde Argentina buscará quedarse nuevamente con la Copa.
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