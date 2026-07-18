La sensual foto de Antonela Roccuzzo en la previa de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026

La esposa de Lionel Messi apareció en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se la observa festejando junto a la hinchada argentina durante el duelo frente a Inglaterra. Acompañada por sus hijos, Antonela siguió con mucha emoción el partido que terminó con victoria albiceleste por 2-1, luego de una remontada inolvidable con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En medio del festejo, las cámaras captaron el momento en el que comenzó a sonar el clásico cántico "el que no salta, es un inglés". La rosarina se sumó al clima de celebración, saltó y cantó junto a los argentinos presentes en Atlanta.

Las imágenes generaron una gran cantidad de reacciones entre los fanáticos, que destacaron la alegría con la que Antonela vivió la clasificación a la final del Mundial.

Ahora, la familia Messi volverá a estar acompañando a la Selección en el partido decisivo frente a España, donde Argentina buscará quedarse nuevamente con la Copa.