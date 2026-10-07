El reencuentro de Callejero Fino con su hijo tras estar un mes detenido: "Perdoname, te amo"

Un abrazo que grabado en video

El emotivo momento quedó registrado en un video grabado en su hogar, donde se observa al artista ingresar y fundirse en un prolongado abrazo con el pequeño. Entre lágrimas y visiblemente afectado por la situación, el músico le pidió disculpas por el tiempo de ausencia: "Perdoname, te amo. Volví, mi amor", le dijo al oído mientras el niño lo sujetaba con fuerza.