Ricardo Arjona rompe un récord histórico: hará 14 shows en el Arena de Buenos Aires
Luego de agotar 13 Arena de Buenos Aires, el guatemalteco suma una nueva fecha rompiendo un récord histórico en Argentina. Conocé los detalles.
El idilio entre Ricardo Arjona y el público argentino ha alcanzado un nuevo punto máximo en la historia de la música en vivo. Tras agotar de manera consecutiva 13 presentaciones en el Arena de Buenos Aires, el cantautor guatemalteco anunció una nueva fecha para el próximo 25 de mayo de 2026. Con este logro, Arjona se posiciona como el primer artista solista internacional en alcanzar semejante marca en este emblemático recinto, consolidando un vínculo que trasciende las décadas.
Este regreso al país, bajo la producción de Fenix Entertainment, se enmarca en su gira mundial denominada "Lo que el Seco no dijo". El tour comenzó oficialmente el 30 de enero de este año con un concierto sold-out en Chicago y contempla más de 35 presentaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, luego de una histórica residencia de 23 espectáculos en su Guatemala natal a finales de 2025.
La propuesta que Arjona trae a Buenos Aires en mayo de 2026 es descrita como la más ambiciosa de su carrera. Con una puesta en escena de estética teatral y dimensiones monumentales, el show busca ser una experiencia sensorial completa que recorra sus cuatro décadas de trayectoria. El repertorio equilibrará sus grandes clásicos con las piezas de su más reciente álbum, titulado Seco.
Sobre su presente creativo, el artista ha manifestado un entusiasmo particular por su nuevo proyecto discográfico homónimo al tour, el cual se encuentra próximo a lanzarse. Según sus propias palabras, este es "uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento".
Una historia de éxitos en suelo argentino
La trayectoria de Arjona en Argentina está marcada por cifras que parecen imbatibles. El artista ha llenado estadios de gran calibre en múltiples ocasiones, incluyendo:
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Estadio Vélez Sarsfield: 5 oportunidades (las últimas dos en 2023 para cerrar el tour Blanco y Negro).
Estadio Luna Park: 34 funciones en 2006, convocando a más de 230 mil personas.
Otros recintos: 8 shows en GEBA, 6 en La Bombonera y presentaciones agotadas en el Orfeo Superdomo de Córdoba y el DirecTV Arena.
Del "Seco" a la leyenda: Los orígenes del artista
Detrás del fenómeno de masas se encuentra la historia de quien en su entorno íntimo es conocido como "El Seco". Hijo de maestros rurales, Arjona creció en una Guatemala marcada por conflictos sociales, donde ganó sus primeros concursos escolares con canciones de fuerte contenido crítico. Su madre, temerosa por la seguridad de su hijo ante la realidad política del país, llegó a quemar sus libros y regalar su guitarra bajo una dura advertencia: "Te van a matar, patojo".
A pesar de las adversidades y de haber sido un destacado jugador de baloncesto (ostenta un récord de 79 puntos en un solo partido), nunca abandonó la música. Tras mudarse a México a los 24 años y enfrentar constantes rechazos, financió su primer éxito internacional, Animal Nocturno, con dinero prestado. Hoy, con más de 80 millones de discos vendidos, Arjona utiliza su éxito para el cambio social a través de su fundación ADENTRO, con la que construyó una de las escuelas multidisciplinarias más avanzadas de la región en El Ixcanal, el pueblo donde sus padres se conocieron.
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