Ricardo Darín compartió un emotivo video a casi 31 años del atentado a la AMIA

Luego, profundizó en el sentido de esta fecha tan significativa: “Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba, ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”, expresó, con una mezcla de firmeza y sensibilidad.

En otro momento de su discurso, remarcó el vacío de respuestas y la persistencia del sufrimiento: “El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas. El dolor de sufrir un ataque más en Argentina, en nuestra propia casa y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”, señaló, dejando en claro que la herida sigue abierta.

El video culmina con la convocatoria al acto central, que se llevará a cabo el próximo 18 de julio a las 9:30 en Pasteur 633, donde una vez más se alzarán las voces que reclaman verdad y justicia.

darin amia.mp4

Cómo será el acto

El evento contará con mensajes de familiares de las víctimas, un discurso a cargo de Armoza, la conducción de Mariana Fabbiani y un cierre musical interpretado por el cantante Germán “Tripa” Tripel. Como sucede cada año, el objetivo no será solo rendir homenaje a quienes perdieron la vida, sino también renovar el reclamo por una causa judicial paralizada desde hace décadas, que aún no tiene a ningún responsable condenado.

Cabe recordar que el actor durante el 2017, prestó su voz para el Libro de la Memoria, una producción colectiva dirigida por Matías Bertilotti, con guion de Ana María Shua y música de Lito Vitale. En 2020, al cumplirse 26 años del atentado, participó con una conmovedora interpretación del discurso final de El Gran Dictador, de Charles Chaplin.

Y en 2023, en el marco del 30° aniversario, fue el narrador de La silla vacía, una obra protagonizada por familiares de las víctimas. “Se emocionó hasta las lágrimas cuando la vio en el teatro de la AMIA”, recuerdan desde la institución.