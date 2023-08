El cruce virtual de Ricardo Darín con un seguidor durante las elecciones

Uno de los episodios más comentados en ese espacio fue protagonizado por el reconocido actor argentino Ricardo Darín.

Según relató el usuario @luucadb_, tuvo la fortuna de coincidir en la misma escuela y mesa electoral con Darín y narró una supuesta conversación que sostuvieron: “Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije: ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, expresó, haciendo alusión a las declaraciones del candidato Santiago Cúneo, quien manifestó su deseo de emular al presidente de El Salvador en su gestión.

Luego añadió: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

Para darle más peso a su historia, el usuario incluso compartió una fotografía de Darín esperando pacientemente en la fila para votar. Sin embargo, ante las dudas y escepticismo de algunos internautas, el usuario defendió su versión con vehemencia: “Está bien muchachos, no me crean. La charla me la llevo yo”.

La anécdota no tardó en viralizarse y, ante la magnitud de la repercusión, otro usuario decidió consultar directamente a Ricardo Darín sobre la veracidad de la historia. El protagonista de la película Argentina. 1985 respondió de manera contundente y sin rodeos: “¡No, para nada... no se atreve a decirlo en mi cara!”.

Tras la viralización del mensaje del usuario, la posterior fotografía y la respuesta del actor, quien comenzó con esta novela debió tomar una drástica decisión en su perfil de la red social y lo cambió a modo privado, para que no sea visible al público en general.