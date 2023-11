Ricardo Darín será el narrador de la película "Elijo Creer"

"Elijo Creer" es una obra cinematográfica se erige como un conmovedor tributo a la tenacidad y dedicación de aquellos que lograron el título más prestigioso en el escenario del fútbol internacional. Su objetivo principal es permitir que los fanáticos revivan la emoción de la obtención de la Copa del Mundo, justo en el mes que marca su primer aniversario. “Me emocioné de solo leer el relato en off”, expresó Darín

elijo creer.jpg

El filme tiene una duración de 80 minutos y se podrá ver a todo el plantel como nunca se lo vio, donde se entrevista al cuerpo técnico y a las figuras de la selección que hicieron posible el título, anunciaron. La película contará con los testimonios de Lionel Messi, Dibu Martínez, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Ezequiel Montiel, Lionel Scaloni y Claudio Tapia, entre otros, y será proyectada en más de 300 salas de cine en todo el país.

ricardo darin

“Ya cuando le llega a Leo es cuando empiezo a correr un poco porque es un 99.9 que no la pierde. Veo que le llega a Julián y al toque se la da a Alexis y yo ya había comenzado a correr desde antes. Más que nada porque tengo 35 y un poquito de experiencia, sabía que había que salir antes. Ahí empecé a acelerar a acelerar con la cabeza de que iba a llegar a la pelota y cuando mete el pase perfecto ahí, ya había visto antes del partido algunas imágenes del arquero que siempre salía muy abajo a intentar tapar lo más rápido posible. Como venía intenté pegarle de sobrepique para poder meterla en el segundo palo”, dijo Di María en el adelanto.

di maria (3).jpg

Rodrigo De Paul también mostró orgullo por lo conseguido y en especial por la conexión que lograron con el público argentino. “No lo puedo creer. Le quiero sacar fotos todo el tiempo, le quiero dar besos. Me siento muy privilegiado de ganar la Copa del Mundo. Sé que no es para nada fácil y que son logros que no voy a vivir nunca más. Haberla traído y de ver la alegría de la gente cuando la ganamos para mí fue el premio mayor. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Uno busca la felicidad todo el tiempo y hay muchas veces que nunca la encuentra. Y uno tener el poder de hacer feliz a tanta gente es un privilegio que no hay manera de explicarlo. Hicimos felices, los hicimos olvidar de sus problemas y los quilombos que existen en el mundo, Fueron muy felices no sé si por una hora, por dos días o si todavía lo son, pero les sacamos una sonrisa a mucha gente que lo necesitaba. Y eso es espectacular”.

rodrigo de paul

“Después de todo lo que habíamos pasado sentía que estaba escrito que tenía que ser así y que era el momento de conseguir lo más deseado”, declaró Messi.

familia messi seleccion argentina.jpg Foto NA: Marcelo Capece.

En esta película se va a poder revivir un momento histórico desde su punto de vista, conociendo que sintió cada jugador, cómo vivieron el Mundial de Qatar y lo que se siente ser campeones.