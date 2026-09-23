Marley sufrió un fuerte accidente y terminó en el hospital: "No puedo más de pelot..."
Marley contó en sus redes sociales cómo fue el inesperado episodio que sufrió en una panadería y mostró la herida que se provocó en la frente.
Marley volvió a protagonizar un inesperado accidente que esta vez terminó con una visita al hospital. El conductor contó a través de sus redes sociales que sufrió un fuerte golpe en la cabeza después de llevarse por delante una estructura dentro de una panadería.
“Me llevé una escalera puesta”, explicó Marley en un video que compartió con sus seguidores. Según relató, no llegó a ver la estructura y terminó golpeándose con fuerza. Las personas que se encontraban en el lugar se acercaron rápidamente para ayudarlo y le brindaron asistencia después del impacto.
El conductor mostró la herida que le quedó en la frente y explicó que, debido a la profundidad del corte, debía trasladarse a un hospital para recibir atención médica. “Ahora voy al hospital que me lo cosan”, contó mientras relataba lo sucedido. Fiel a su habitual sentido del humor, Marley también se tomó el episodio con ironía y aseguró que este sería el golpe número 20 que recibe en la cabeza a lo largo de su vida. “No puedo más de pelotudo!”, expresó al contar cómo se produjo el accidente.
Además, recordó otro episodio similar que había sufrido durante uno de sus viajes y escribió junto al video: “¡Y me rompí la cabeza una vez más! El año pasado en China, ahora acá, ¡es un golpe por año promedio!”.
El conductor también aprovechó la publicación para bromear sobre la estructura que provocó el accidente: “¡Premio al boludo del año y se lo quiero dedicar a la viga que no vi!”. Más allá del susto y de la necesidad de recibir puntos de sutura, Marley relató el episodio con tranquilidad y sin informar complicaciones posteriores.
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