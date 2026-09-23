Marley sufrió un fuerte accidente y terminó en el hospital: "No puedo más de pelot..."

El accidente de Marley

El conductor mostró la herida que le quedó en la frente y explicó que, debido a la profundidad del corte, debía trasladarse a un hospital para recibir atención médica. “Ahora voy al hospital que me lo cosan”, contó mientras relataba lo sucedido. Fiel a su habitual sentido del humor, Marley también se tomó el episodio con ironía y aseguró que este sería el golpe número 20 que recibe en la cabeza a lo largo de su vida. “No puedo más de pelotudo!”, expresó al contar cómo se produjo el accidente.