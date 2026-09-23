Rodrigo Tapari llega al Teatro Ópera con un show especial y varias sorpresas

Precio y cómo conseguir las entradas

Las entradas para el show de Rodrigo Tapari ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.

PLATEA CENTRAL - FILA 1 A 15 = $90.400

PLATEA LATERAL - FILA 1 A 15= $90.400

PLATEA CENTRAL - FILA 16 A 24= $79.100

PLATEA LATERAL - FILA 16 A 24= $67.800

PLATEA - FILA 25 A 27= $56.500

PLATEA ALTA - FILA 1 A 10 = $67.800

SUPERPULLMAN - FILA 11 A 15 = $56.500

SUPERPULLMAN - FILA 16 A 20= $50.850

PULLMAN - FILA 21 A 24 = $45.200

PULLMAN - FILA 25 Y 26 = $39.550