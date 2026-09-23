Rodrigo Tapari llega al Teatro Ópera con un show especial y varias sorpresas
El cantante se presentará el 14 de noviembre en Buenos Aires, donde repasará sus grandes canciones y mostrará parte de su nueva etapa artística.
Rodrigo Tapari se prepara para una noche especial en Buenos Aires. El cantante, una de las voces reconocidas de la música tropical argentina, llegará al Teatro Ópera el próximo sábado 14 de noviembre con un espectáculo que tendrá canciones, emoción y varias sorpresas.
El encuentro será una oportunidad para reencontrarse con un repertorio que forma parte de la trayectoria del artista y que sus seguidores podrán disfrutar en vivo. La propuesta estará atravesada por distintos momentos de su carrera y por esa conexión con el público que Tapari construyó a lo largo de los años.
Rodrigo Tapari, entre los clásicos y una nueva etapa
Mientras prepara su presentación en el Teatro Ópera, el cantante también continúa sumando novedades a su carrera. En esta nueva etapa presentó “La Culpa / Por Qué Te Tengo Que Olvidar”, una canción que realizó junto a B-rlin y que llegó acompañada por su correspondiente lanzamiento audiovisual.
El estreno se suma a la previa de un show que tendrá lugar en uno de los escenarios tradicionales de Buenos Aires y que promete recorrer diferentes momentos de la carrera de Tapari.
La cita será el sábado 14 de noviembre en el Teatro Ópera, donde el público podrá disfrutar de sus canciones en vivo y de una noche que, según anticipa el artista, tendrá algunas sorpresas.
Precio y cómo conseguir las entradas
Las entradas para el show de Rodrigo Tapari ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.
PLATEA CENTRAL - FILA 1 A 15 = $90.400
PLATEA LATERAL - FILA 1 A 15= $90.400
PLATEA CENTRAL - FILA 16 A 24= $79.100
PLATEA LATERAL - FILA 16 A 24= $67.800
PLATEA - FILA 25 A 27= $56.500
PLATEA ALTA - FILA 1 A 10 = $67.800
SUPERPULLMAN - FILA 11 A 15 = $56.500
SUPERPULLMAN - FILA 16 A 20= $50.850
PULLMAN - FILA 21 A 24 = $45.200
PULLMAN - FILA 25 Y 26 = $39.550
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