Gustavo Martínez: su sobrino reveló su vida antes de quitarse la vida

El que habló ahora es Nicolás Pottery, el sobrino de Gustavo, que dio detalles de cómo se encontraba su tío tanto sentimental como económicamente antes de su muerte. Además, contó si volvió a tener contacto con los hijos de Fort.

"Mi tío estaba mal económicamente, como sabíamos y sabemos todos, nos pedía ayuda a nosotros, los sobrinos. Cuando él trabajaba para Fort nos pedía plata, aunque supuestamente él cumplía un rol, era tutor de los chicos. Mi hermano mayor le pagaba las tarjetas a mi tío y yo le pagaba el celular", reveló Nicolás en A La Tarde.

"¿Él no estaba bien?", le preguntó Matías Vázquez y casi que inconscientemente respondió: "No estaba bien en el momento que vivía ahí. No sé si lo llevaron a eso o no, pero mi tío sentimentalmente estaba mal", contó mientras le quebraba la voz.

Sabiendo la condición en la que se encontraba su tío, Pottery confesó: "Muchas veces le dije que salga de ahí, pero eran los hijos de él, era como sacarle a los hijos una persona que no se va a ir nunca".

"Fefe y Martita son grandes hoy, ¿te hubiera gustado un llamado o un ‘che, te extrañamos’? ¿Para las fiestas hubo mensaje?", preguntó el periodista, pero entristecido contestó: "No, no hubo ninguno. No hubo nada".

El sobrino de Gustavo Martínez también recordó una grabación en la que mostraban la tumba de su tío, y agregó: "Vi una nota que ni siquiera hay una flor. Ni una flor le pusieron. Es chocante porque vivió toda la vida con ellos", concluyó Nicolás.