Ricardo Fort: la conmovedora frase de Felipe a 10 años de la muerte de su papá

Qué dijo Felipe Fort a 10 años de la muerte de su papá

Embed - Felipe Fort a corazón abierto: "A mi viejo lo explotaban muchos"

"Yo, en muchas cosas me siento muy vacío. Y aunque tenga plata, no me van a llenar", dijo Felipe. Además, el joven contó cómo se enfrenta a este vacío: "Siendo feliz en otros sectores. Mi novia me hace feliz. La gente que me rodea, mis amigos, mis tíos. También los proyectos que tengo me ponen feliz".

A pesar de no contar con la presencia de su padre para acompañarlo y enseñarle, el joven empresario reveló que cada vez que viaja intenta encontrarse con personas que puedan enseñarle algo nuevo.

En la entrevista, Felipe Fort compartió: "Cuando viajo, trato de relacionarme con la gente que realmente vale la pena, y tiene algo para decirte. Me junto con gente inteligente. Tengo varios tutores, yo los llamo tutores porque es la gente de la que aprendo. Mi tío, mi familia, Gaby, (Gabriel Rydz) que fue el novio de mi papá por muchos años".