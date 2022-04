Revelan chat de Gustavo Martínez, en el que contaba los problemas que padecía

“Estoy mal porque no puedo trabajar. Yo soy profe de educación física y desde marzo no puedo trabajar y me tiene mal. Yo trabajé toda mi vida y un sobrino mío me ayudó a pagar la tarjeta”, dijo Martínez en otro de los mensajes.

En el último mensaje, Gustavo Martínez insistió en su angustia por no poder trabajar. “Yo vivo en la casa de Fort porque soy tutor de sus hijos, pero me siento mal al no poder hacer lo que me gusta. Te mando un fuerte abrazo”, completaba.

“Cuando muere Ricardo Fort, Martínez deja de ser la persona que él era. Se iluminaba y respiraba a través de la vida de Ricardo”, concluyó Luis Ventura, el conductor del programa.