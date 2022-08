Virginia Gallardo y Martita Fort se vieron cara a cara: ¿qué pasó?

“Ocurrió algo raro hace un tiempito atrás. Martita y su equipo fueron a ver Sex (la obra de José Muscari en la que ella participa) y obviamente los vi. Me acerqué porque en un momento interactúo con el público y tuve la mejor predisposición de Martita, pero no tuvimos un ida y vuelta”, contó Virginia en La Once Diez.

image.png

Y luego explicó que: “No sé si vamos a ser amigas. Ella va a crecer y cuando ponga todo en la balanza, tal vez sepa diferencias las cosas y el enojo de ellos por no querer formar parte de una serie”.

“Podría haber reaccionado mal cuando me acerqué y la verdad es que no lo hizo. Yo siempre estaré disponible para escuchar”, agregó Virginia Gallardo sobre la actitud de Martita al momento de volver a verla.

Virginia había sido convocada para dar su testimonio como ex pareja de Ricardo Fort, pero no llegó a un acuerdo y le pidió a su abogado que impidiera que se la mencione en el documental, por lo que los hijos del empresario se expresaron molestos por esa actitud.