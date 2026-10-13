Ricardo Montaner vuelve a la Argentina en 2027: cuándo salen a la venta las entradas

Uno de los mercados donde Montaner consiguió una respuesta especialmente destacada fue México, donde logró once funciones consecutivas con entradas agotadas. Su gira también pasó por ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, mientras continúa sumando presentaciones en Europa.

De hecho, este martes 13 de octubre el músico tiene previsto presentarse en Madrid, donde agotó las localidades, antes de continuar su recorrido por París, Suiza, Londres y Estocolmo.

El gran presente musical de Ricardo Montaner

Más allá de la convocatoria que mantiene en sus conciertos, el intérprete atraviesa una etapa de importantes logros musicales. Su reciente lanzamiento, "Para Que Seas Feliz", alcanzó simultáneamente el primer puesto en tres rankings de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último con la versión que grabó junto a Edén Muñoz.

La canción también consiguió llegar a lo más alto de los rankings en Argentina, Chile, México y Perú, demostrando la vigencia de un artista que continúa conquistando nuevas generaciones sin dejar de emocionar a quienes lo acompañan desde sus comienzos.

Con más de 40 años de trayectoria y 25 álbumes de estudio, Montaner construyó un repertorio que se convirtió en parte de la historia del pop romántico en español. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y el premio Latin American Music Awards Legacy en 2024.

Mientras tanto, su gira internacional sigue creciendo y se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas presentaciones. De acuerdo con las proyecciones de la producción, el recorrido podría superar los 120 conciertos alrededor del mundo.

Así, Ricardo Montaner se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia con la Argentina, un país donde sus canciones siguen sonando con la misma fuerza que hace décadas y donde sus seguidores tendrán una nueva oportunidad de disfrutarlo en vivo.