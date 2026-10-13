Ricardo Montaner vuelve a la Argentina en 2027: cuándo salen a la venta las entradas
El cantante regresará al país con su gira mundial “El Último Regreso” y ofrecerá tres conciertos en marzo. Todos los detalles para conseguir entradas.
Ricardo Montaner confirmó su regreso a la Argentina en marzo de 2027 con una nueva serie de conciertos que forman parte de su gira mundial El Último Regreso. Después de agotar seis funciones durante su paso por el país a comienzos de 2026, el cantante volverá a encontrarse con sus seguidores en Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata.
El anuncio llega en un gran momento de su carrera, mientras continúa recorriendo distintos escenarios internacionales con un espectáculo que reúne las canciones más emblemáticas de su trayectoria y sus lanzamientos recientes. La propuesta busca celebrar más de cuatro décadas de música y renovar ese vínculo especial que el artista mantiene con el público argentino.
Bajo el lema "Una vuelta más para que seas feliz", Montaner promete un recorrido musical cargado de recuerdos y emociones, con clásicos como "Me Va A Extrañar", "Tan Enamorados", "La Cima Del Cielo" y "Castillo Azul". También habrá lugar para temas más recientes, entre ellos "Para Que Seas Feliz", "Si Tuviera Que Elegir" y "El Último Regreso".
Ricardo Montaner en Argentina 2027: fechas y venta de entradas
El artista ofrecerá tres presentaciones durante marzo de 2027, con producción de Fenix Entertainment. La venta general de entradas comenzará el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 13 horas, a través de las plataformas correspondientes a cada ciudad.
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21 de marzo: Aconcagua Arena, Mendoza. Entradas en feverup.com.
24 de marzo: Movistar Arena, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en movistararena.com.ar.
26 de marzo: Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata. Entradas en entradauno.com.
Las nuevas fechas se suman al exitoso recorrido internacional de El Último Regreso World Tour, que, según informó la producción, ya acumula 47 conciertos con localidades agotadas en distintos países de América.
Uno de los mercados donde Montaner consiguió una respuesta especialmente destacada fue México, donde logró once funciones consecutivas con entradas agotadas. Su gira también pasó por ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, mientras continúa sumando presentaciones en Europa.
De hecho, este martes 13 de octubre el músico tiene previsto presentarse en Madrid, donde agotó las localidades, antes de continuar su recorrido por París, Suiza, Londres y Estocolmo.
El gran presente musical de Ricardo Montaner
Más allá de la convocatoria que mantiene en sus conciertos, el intérprete atraviesa una etapa de importantes logros musicales. Su reciente lanzamiento, "Para Que Seas Feliz", alcanzó simultáneamente el primer puesto en tres rankings de Billboard: Latin Pop, Latin Airplay General y Regional Mexicano, este último con la versión que grabó junto a Edén Muñoz.
La canción también consiguió llegar a lo más alto de los rankings en Argentina, Chile, México y Perú, demostrando la vigencia de un artista que continúa conquistando nuevas generaciones sin dejar de emocionar a quienes lo acompañan desde sus comienzos.
Con más de 40 años de trayectoria y 25 álbumes de estudio, Montaner construyó un repertorio que se convirtió en parte de la historia del pop romántico en español. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Latin Grammy a la Excelencia Musical en 2016 y el premio Latin American Music Awards Legacy en 2024.
Mientras tanto, su gira internacional sigue creciendo y se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas presentaciones. De acuerdo con las proyecciones de la producción, el recorrido podría superar los 120 conciertos alrededor del mundo.
Así, Ricardo Montaner se prepara para escribir un nuevo capítulo de su historia con la Argentina, un país donde sus canciones siguen sonando con la misma fuerza que hace décadas y donde sus seguidores tendrán una nueva oportunidad de disfrutarlo en vivo.
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