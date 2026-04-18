Ricky Martin agregó a Diego Poggi a redes sociales y el periodista mostró el mensaje del cantante: "Hay DM"

Como ya es un clásico en sus visitas, los fans se agolparon este jueves -desde temprano- en la puerta del reconocido sitio ubicado sobre la Avenida Alvear en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 19:00, el puertorriqueño cumplió con el ritual: salió vestido de blanco, súper relajado, a saludar y tirar besos.

Antes del revuelo en el hotel, Ricky anduvo paseando por Buenos Aires y visitó el MALBA, donde se lo vio muy interesado en las obras de arte latinoamericano.

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