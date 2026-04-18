Ricky Martin agregó a Diego Poggi a redes sociales y el periodista mostró el mensaje del cantante: "Hay DM"
Previo a su paso por el país, el artista sorprendió al conductor: "Hay un mensaje directo con Ricky Martin. No es que yo le hablé, me empezó a seguir él", dijo.
Ricky Martin se encuentra en la Argentina en el marco del tour"Ricky Martin Live 2026" que ya hizo delirar a miles de fans en el Campo Argentino de Polo. Más allá del furor que siempre causa la llegada del puertorriqueño al país, los ojos de todos se posaron -esta vez- en un dato inesperado del conductor Diego Poggi.
En su ciclo "Olvidate de todo" (Urbana Play), el conductor sorprendió al contar que el cantante lo agregó a sus redes sociales y le contestó un mensaje por privado: "Mostramos... para que vean que hay comunicación directa con Ricky Martin, hay DM con Ricky Martin", comenzó indicando.
Y añadió: "Pero no es que yo lo agregué, sino que me empezó a seguir Ricky Martin", comentó entusiasmado, destacando que la iniciativa fue del intérprete de "Vuelve".
Así saludó Ricky Martin a sus fans en la previa de sus shows en Buenos Aires
En el marco de su paso por el país para hacer delirar nuevamente a sus fans, Ricky Martin no solo salió al balcón del Palacio Duhau de Recoleta donde se encuentra hospedado, sino que terminó bailando al ritmo de una banda que su club de fans sabe que él ama y por eso la llevaron hasta ese lugar.
Como ya es un clásico en sus visitas, los fans se agolparon este jueves -desde temprano- en la puerta del reconocido sitio ubicado sobre la Avenida Alvear en la Ciudad de Buenos Aires. Alrededor de las 19:00, el puertorriqueño cumplió con el ritual: salió vestido de blanco, súper relajado, a saludar y tirar besos.
Antes del revuelo en el hotel, Ricky anduvo paseando por Buenos Aires y visitó el MALBA, donde se lo vio muy interesado en las obras de arte latinoamericano.
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