Ricky Martin le respondió a Diego Poggi y se volvió viral en pleno show en Buenos Aires

Lejos de terminar ahí, el episodio continuó con preguntas y bromas en el estudio. “¿Le mandaste un mensaje? ¿Qué le pusiste? Yo quiero saber todo”, insistió Castro, sumando humor a una situación que ya había captado la atención de todos.

Finalmente, Poggi accedió a mostrar el chat, aunque con cierto reparo, alimentando el misterio y el entretenimiento del momento. La escena no tardó en circular en redes sociales, donde se volvió viral en cuestión de minutos.

Además, no era la primera vez que el conductor mencionaba su vínculo digital con el artista. Tiempo atrás había contado que el cantante lo seguía, e incluso había hecho referencia a su vida personal con humor: desde 2022 está en pareja y llegó a bromear: “Es mi Ricky Martin”.

Mientras tanto, el artista puertorriqueño volvió a demostrar su conexión con el público local con sus presentaciones en Buenos Aires, combinando su éxito en el escenario con una inesperada perlita fuera de él que terminó siendo uno de los momentos más comentados del fin de semana.