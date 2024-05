Robert De Niro apoyó a Joe Biden y calificó de "payaso" a Donald Trump

El actor estuvo presente en un acto de campaña a favor de Biden, frente al tribunal de Nueva York, donde se realiza el juicio contra el conservador exmandatario. Allí, De Niro pidió no votar a Trump: "Cuando se postuló en 2016, fue como una broma. Tenemos una segunda oportunidad y ahora nadie se ríe. Este es el momento de detenerlo. Si entra, puedo decirles ahora mismo que nunca se irá. ¿Queremos que él gobierne este país y diga: 'No me voy, soy un dictador de por vida'?".