Robert Pattinson y Jennifer Lawrence protagonizan "Mátate, amor", una película basada en una historia argentina

La literatura de Ariana Harwicz es una fuerza sísmica en el panorama contemporáneo, definida por una prosa feroz y una implacable disección de la domesticidad, la maternidad y el deseo de ruptura. Su novela "Mátate, amor" es la obra cúspide de esta filosofía, un texto breve, pero brutalmente poético, que sumerge al lector en la psique de una mujer al borde del colapso. La historia es un retrato sin concesiones de la alienación y la pasión desenfrenada que coexiste con la vida familiar. Harwicz no teme mostrar el lado más oscuro y visceral del amor, donde el afecto se confunde con la obsesión y la locura, haciendo de este libro una experiencia literaria tan brillante como perturbadora.