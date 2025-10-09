Robert Pattinson y Jennifer Lawrence protagonizan "Mátate, amor", una película basada en una historia argentina
"Mátate, amor" llega a los cines el próximo 6 de noviembre y se basa en la historia creada por Ariana Harwicz. Los detalles de su estreno.
La literatura de Ariana Harwicz es una fuerza sísmica en el panorama contemporáneo, definida por una prosa feroz y una implacable disección de la domesticidad, la maternidad y el deseo de ruptura. Su novela "Mátate, amor" es la obra cúspide de esta filosofía, un texto breve, pero brutalmente poético, que sumerge al lector en la psique de una mujer al borde del colapso. La historia es un retrato sin concesiones de la alienación y la pasión desenfrenada que coexiste con la vida familiar. Harwicz no teme mostrar el lado más oscuro y visceral del amor, donde el afecto se confunde con la obsesión y la locura, haciendo de este libro una experiencia literaria tan brillante como perturbadora.
La noticia de que la aclamada cineasta Lynne Ramsay (directora de obras maestras psicológicas como We Need to Talk About Kevin) tomaría las riendas de la adaptación cinematográfica fue recibida como un maridaje perfecto de talentos. La película, que conserva el título original, sitúa la acción en un Estados Unidos rural, pero mantiene intacto el núcleo temático: el retrato de una mujer envuelta por el amor y la locura. El proyecto está sostenido por un elenco estelar: la intensidad de Jennifer Lawrence, la profundidad de Robert Pattinson, y la solidez de nombres como LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek.
La crítica internacional ya ha aclamado la película, destacando que Ramsay ha logrado capturar la esencia cruda del libro. Time Out la ha calificado de “profundamente cruda y honesta” y el Next Best Picture la celebró como una obra “Visceral, poética y realmente disruptiva”. La propia directora explicó su visión, asegurando que el centro de la historia radica en “la complejidad del amor y de cómo puede cambiar y transformarse a lo largo del tiempo”, buscando una mirada “realista, humana, espontánea” que capture el dolor y la belleza en la vulnerabilidad. Esta perspectiva demuestra que la adaptación honra la ambigüedad moral y la intensidad psicológica del texto de Harwicz.
Tras su premiere mundial en Cannes, "Mátate, amor" se prepara para su estreno en los cines de la Argentina el próximo 6 de noviembre. La película se presenta como una cita obligada para quienes aprecian el cine que desafía y perturba, y para los lectores de Ariana Harwicz que verán cómo la genialidad de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson encarna los límites emocionales de sus amados y torturados personajes. Es la prueba de que la literatura más radical puede encontrar su equivalente en la pantalla grande.
