"Tetas divinas": Robertito Funes Ugarte volvió a generar polémica con un comentario hot sobre Martín Menem

"Repugnante el muchacho", "Qué ser inmundo este viejo que todavía se hace llamar en diminutivo", "Este personaje no es referente de nada importante. Salvo a los aspirantes que lo miran" y "Da asco", fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en redes sociales.

Como suele ocurrir con sus intervenciones, el episodio no pasó desapercibido y volvió a instalar a Robertito en la conversación pública, entre risas, sorpresa y polémica. Entre los usuarios se armó un gran debate al respecto, ya que la mayoría de los mensajes eran negativos y en contra de las declaraciones del periodista, que viene de ser viral en las últimas horas por otro episodio insólito y sigue dando de qué hablar.