"Tetas divinas": Robertito Funes Ugarte volvió a generar polémica con un comentario hot sobre Martín Menem
El conductor sorprendió al aire con una frase sin filtro mientras analizaba el rol del diputado dentro del oficialismo.
Tras el revuelo que generó su reciente móvil viral junto a Cristian Ritondo, Robertito Funes Ugarte volvió a quedar en el centro de la escena mediática. Esta vez, el periodista dio que hablar por un comentario inesperado durante su programa de streaming, en medio de un análisis político.
Mientras se refería a la figura de Martín Menem dentro de La Libertad Avanza, el conductor descolocó a todos con una frase subida de tono que rápidamente se viralizó: “Tiene unas tetas divinas”.
Lejos de dar marcha atrás, Funes Ugarte continuó con su particular estilo y redobló la apuesta al aire. “Mirá, hablo de Martín Menem y me agarro el rulito. Poneme a Martín Menem de vuelta por favor”, lanzó, mientras pedía a la producción que volviera a mostrar imágenes del diputado, especialmente algunos videos que circulan en TikTok.
En ese contexto, definió al riojano como “la nueva estrella oficialista del TikTok” y siguió con sus comentarios: “Me recibe así en la Casa Rosada… Siempre le gusta como arremangarse los tubos. Aparte tiene unas tetas divinas. Ay, perdón…”.
"Repugnante el muchacho", "Qué ser inmundo este viejo que todavía se hace llamar en diminutivo", "Este personaje no es referente de nada importante. Salvo a los aspirantes que lo miran" y "Da asco", fueron algunos de los comentarios que se pudieron ver en redes sociales.
Como suele ocurrir con sus intervenciones, el episodio no pasó desapercibido y volvió a instalar a Robertito en la conversación pública, entre risas, sorpresa y polémica. Entre los usuarios se armó un gran debate al respecto, ya que la mayoría de los mensajes eran negativos y en contra de las declaraciones del periodista, que viene de ser viral en las últimas horas por otro episodio insólito y sigue dando de qué hablar.
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