La opinión de Roberto García Moritán sobre el cruce de Pampita con Moria Casán en Bailando 2023

Qué dijo García Moritán sobre el cruce de Pampita con Moria en el Bailando

“Supongo que es un poco parte del show y ella al día siguiente explicó que era la luna llena, la televisión tiene una adrenalina muy particular y Showmatch mucho más todavía, se siente el clima de tensión y la gente se toma en serio esa competencia”, empezó diciendo Roberto García Moritán. Luego de esto, continuó: “Esa tensión se siente y es lógico que surjan situaciones, son profesionales y entienden que es un show que hay que ser parte pero no mucho más, casi ni lo hablamos el tema”.

Asimismo, Moritán explicó qué piensa de Moria, su opinión política y sobre el tweet en el que la One lo critica: “No la sigo a Moria y no estoy enterado de ese tuit al que decís donde ella me criticó en el pasado pero es respetable, es la opinión de Moria”, cerró.