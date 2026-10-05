Roberto Pettinato publicó un video en cama: preocupa su salud
A través de sus redes sociales oficiales, el conductor de 70 años contó que tuvo un problema de salud y debió cancelar su presentación en España.
Un momento de inquietud envuelve al conductor y músico Roberto Pettinato, quien en las últimas horas debió cancelar su presentación pactada para el 3 de octubre en Málaga, España, a raíz de un imprevisto cuadro de salud que lo dejó completamente sin voz.
El exintegrante de Sumo acudió a sus redes sociales para grabar un video recostado desde una cama, donde se lo notaba visiblemente desmejorado. En el registro audiovisual, el artista dio los motivos por los cuales se vio imposibilitado de subirse al escenario de La Cochera Cabaret para llevar a cabo su espectáculo unipersonal titulado "Gracias x todo". Sin embargo, la publicación permaneció disponible por poco tiempo, ya que posteriormente decidió borrarla de su perfil oficial de Instagram.
Afectado por una profunda disfonía que le impidió comunicarse con normalidad, el conductor lamentó lo sucedido dirigiéndose en forma directa al público que lo esperaba para la función: “Hola. Quiero pedirle muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga porque se terminó y no puedo. Este es todo el volumen que tengo de voz”.
En la misma grabación, Pettinato detalló el estricto aislamiento que realizó con el objetivo de llegar a tiempo para el compromiso profesional, aunque las maniobras de último momento no dieron el resultado esperado: “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”. Buscando llevar tranquilidad y compensar a quienes habían adquirido sus tickets, la figura televisiva prometió compensar a sus seguidores en el futuro próximo: “Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño y de toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”.
Para finalizar con su descargo, el artista le dedicó un mensaje a Germán Correa, referente de Correa Producciones que estuvo al frente de la logística en territorio europeo: “Le quiero agradecer, más que nada, a Germán Correa, mi mánager y productor de Correa Producciones, por haberme traído aquí y haber hecho todo esto lo mejor que pudimos”.
Antes de retirar la grabación de la plataforma, Roberto concluyó con un voto de confianza con la promesa de regresar en óptimas condiciones al escenario: “Cuando pasa esto, nada sirve. Gracias y un abrazo enorme a todos. Nos vamos a ver pronto. Y con algo todavía mejor”.
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