Roberto Pettinato publicó un video en cama: preocupa su salud

En la misma grabación, Pettinato detalló el estricto aislamiento que realizó con el objetivo de llegar a tiempo para el compromiso profesional, aunque las maniobras de último momento no dieron el resultado esperado: “Estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso”. Buscando llevar tranquilidad y compensar a quienes habían adquirido sus tickets, la figura televisiva prometió compensar a sus seguidores en el futuro próximo: “Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño y de toda la gente que se ha reído tanto en España con el show”.