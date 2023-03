Roberto Piazza le pidió disculpas a Lucas Benvenuto luego de sus aberrantes declaraciones

Y agregó: “Dije cosas que no correspondían, me pongo a tu entera disposición como persona para que seamos inclusive amigos”, lanzó el diseñador a través de un video que publicó en Instagram.

La polémica opinión de Roberto Piazza sobre Jey Mammón

Un tenso momento protagonizaron Diego Ramos y Roberto Piazza cuando el actor cruzó al diseñador de moda tras escucharlo justificar que “acostarse” con un menor de edad puede ser “una calentura momentánea”.

Piazza fue invitado este domingo a Estamos a Tiempo Extra, el programa que conduce Ramos en el canal América, para hablar de la acusación contra Jey Mammon por presunto abuso sexual a Lucas Benvenuto en hechos que habrían ocurrido hace más de 10 años cuando este tenía 14.

En este marco, Piazza fue consultado por declaraciones recientes en la que haciendo referencia al caso de Jey y Benvenuto dijo que había “dos vidas destruidas”. “¿Hay equivalencia entre las dos situaciones?”, se le preguntó. A lo que el modisto respondió que “no, en el caso de que Jey sea un psicópata”, pero “si en el caso que lo de Jey haya sido una calentura momentánea, son dos vidas destruidas”, reafirmó.

Diego Ramos intervino y lo cuestionó: “¿Una calentura momentánea el haberse acostado con un chico menor?”. “Sí”, enfatizó Piazza. “Es fuerte, dicho así es como muy fuerte”, manifestó el actor sorprendido por lo que escuchó.

Sin embargo, el diseñador intentó defender su postura y señaló que “no es fuerte” su declaración: “Una cosa es ser psicópata...”. Allí interrumpió una vez más Ramos y le señaló: “Pero se está hablando de un delito, no es una ‘calentura momentánea’. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura”, sentenció el conductor.

“Es un delito, total y absolutamente”, coincidió Piazza, pero aclaró que “como no hubo juicio” en el caso de Jey Mammon “no se puede decir las verdades de lo que pasó”.