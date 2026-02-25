Rock en Baradero anunció su line up día por día: qué bandas serán parte
El festival más emblemático del rock nacional confirmó su esperada grilla y ya se conocen los artistas que encenderán el escenario.
Rock en Baradero vuelve a posicionarse como uno de los encuentros más convocantes de la escena musical argentina y anunció oficialmente el line up completo, organizado día por día. Con una propuesta que combina figuras consagradas y artistas emergentes, el evento promete varias jornadas atravesadas por la diversidad sonora y la energía del rock en todas sus formas.
El 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock sacudirá la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Una grilla histórica, múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal. Entradas a la venta disponibles a través de LIVEPASS
A lo largo de sus distintas ediciones, el festival logró consolidarse como un espacio clave para el encuentro entre generaciones, donde conviven bandas históricas con nuevos exponentes que marcan el pulso actual de la música nacional. Este año no será la excepción: la programación anticipa shows potentes, regresos esperados y colaboraciones que ya generan expectativa entre los fanáticos.
Con el anuncio oficial de la grilla diaria, el público ya puede empezar a planificar su experiencia festivalera y elegir qué jornadas vivir de cerca. A continuación, el detalle completo del line up día por día para no perderse ninguno de los momentos más destacados.
Día 1 - 3 de abril
LAS PELOTAS - LA VELA PUERCA - LA DELIO VALDEZ - GUASONES - EL PLAN DE LA MARIPOSA - TURF - KAPANGA - ERUCA SATIVA - LOS ESPÍRITUS - DANCING MOOD - LOS PEREZ GARCIA - BOYLER - CAMIONERO - AUTOS ROBADOS - SEDA CARMIN
Día 2 - 4 de abril
BABASONICOS - RATA BLANCA - CATUPECU MACHU - LOS PERICOS - EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO - EL KUELGUE - PECES RAROS - MARILINA BERTOLDI - LOS TABALEROS - INDIOS - GAUCHITO CLUB - EL ZAR - KILL FLORA - FLORIAN - ILAN AMORES - JUAN BARO - TERAPIA
