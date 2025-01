Rodrigo Lussich dio fuertes detalles sobre la relación de Yuyito González y Javier Milei: "Armado"

“Es muy difícil de interpretar todo lo que tenga que ver con el manejo del Presidente, de su vida personal o lo que fue su relación con Fátima Flórez”, comenzó diciendo Lussich.

"No tengo una definición, me parece que puede ser todo re armado o capaz que están re enamorados. Y ella va a Olivos y pide canjes, es un personaje muy inescrutable. Les deben de bajar una línea, porque cuando se quiso ir un poco de boca, la frenaron”, remarcó.

Luego, sumó: “Es cierto que últimamente no hay apariciones públicas porque está viajando a la costa. No me animaría decir novia trucha, tampoco creo que Milei la necesite. A Fátima por ahí sí en la campaña. Me cierra más”.

Embed - YUYITO GONZÁLEZ NEGÓ LOS RUMORES DE SEPARACIÓN DE JAVIER MILEI

A Yuyito González le preguntaron por los rumores de separación de Javier Milei y abandonó la nota

En medio de los fuertes rumores de separación, Amalia “Yuyito” González evitó romper el silencio sobre la supuesta crisis con el Presidente Javier Milei y decidió abandonar la entrevista.

La ex vedette dijo presente en el evento “Pinamar Moda Look”, donde su hijo Stéfano Di Aloy desfiló. Estuvo acompañada por su hija mayor Bárbara Coppola y su nieta Josefina. En ese contexto, una periodista que realizaba un móvil televisivo le pidió “hacer una nota” y, tras dudar unos momentos, la ex vedette accedió.

Al principio, González se mostró relajada mientras hablaba sobre su hijo, pero se notó visiblemente incómoda y nerviosa cuando la conversación se desvió a otros temas. Hace poco más de un mes, la también ex vedette Graciela Alfano había lanzado duras críticas sobre su relación.

La reportera le preguntó sobre los rumores de separación, y González, algo inquieta, respondió: “No, por favor, no me tires mala onda, te lo pido por favor”. La periodista insistió: “Aprovechamos para desmentir”.

“Ya no desmiento más nada, digan lo que quieran, vivo mi vida enamorada y feliz”, respondió la madre de Brenda di Aloy, aún con un tono más relajado. Sin embargo, al mencionar a Alfano, comenzó a retirarse visiblemente molesta y abandonó la entrevista, dejando un ambiente tenso.

yuyito gonzalez milei Yuyito González y Javier Milei