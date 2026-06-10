Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson
Durante una entrevista en el programa de Mario Pergolini, "Otro día perdido", el actor recordó el episodio ocurrido en 2019. Los detalles.
El reconocido actor Rodrigo Noya se hizo presente en "Otro día perdido", el ciclo televisivo que comanda Mario Pergolini a través de la pantalla de Eltrece, y aprovechó el espacio para traer nuevamente a la luz un acontecimiento que lo tuvo como protagonista absoluto en el universo digital de 2019. En aquella oportunidad, una situación que se inició bajo la simple premisa de solicitar una cena a domicilio terminó derivando en una oleada de interacciones en redes sociales tras ser comparado físicamente con un célebre personaje animado.
Los hechos se desencadenaron cuando el integrante del elenco de "El marginal" efectuó una compra de comida en una tradicional casa gastronómica situada en la zona residencial de Belgrano, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al abrir el envoltorio que contenía su milanesa, descubrió una hoja que exhibía la ilustración de Milhouse, la figura de la serie "Los Simpson", sumada a una dedicatoria cargada de ironía. Asombrado ante el imprevisto detalle, resolvió grabar un registro audiovisual para colgarlo en sus plataformas digitales, sin sospechar el impacto masivo que alcanzaría ni las derivaciones que se originarían con posterioridad.
Al rememorar el episodio, el artista que cosechó sus primeros éxitos en las pantallas gracias a "Agrandadytos" dejó en claro que la situación le resultó sumamente simpática desde el primer momento. Al respecto, el invitado explicó detalladamente ante las cámaras: “Me causó gracia, me lo tomé con humor. Vos pedís una milanesa y te mandan a Milhouse, ¿qué vas a hacer?”. Según su propio testimonio, la única motivación que lo guio a difundir la pieza audiovisual fue reflejar el insólito momento vivido y divertirse a la par de sus seguidores de Instagram.
Sin embargo, a medida que la filmación sumaba reproducciones, comenzaron a suscitarse lecturas contrapuestas que excedieron el chiste primigenio. Noya reveló en el living de Pergolini que empezó a recibir una andanada de textos virtuales de desconocidos, donde se le imputaba que la exposición pública le había costado el puesto de trabajo al empleado que confeccionó el despacho. En ese sentido, confesó: “Recibí mensajes de compañeros del pibe diciendo: ‘Lo echaron por tu culpa’”.
Frente a esta delicada acusación, el actor recalcó de forma tajante que jamás existió una intencionalidad dañina de su parte y que su expresión de asombro fue totalmente espontánea. “Todo lo que pase después no considero que sea mi culpa”, aseveró con firmeza, aunque no dudó en ofrecer sus disculpas públicas en caso de que la viralización hubiese provocado un perjuicio real para el trabajador de la fiambrería. “Si me sirve para eso, buenísimo. Pero cuando lo subí se generó todo lo contrario”, reflexionó en torno a la inesperada escalada de cuestionamientos y debates que se desataron.
Uno de los momentos más analíticos de la entrevista televisiva se produjo cuando se abordó cómo una anécdota tan trivial se transformó en el disparador de serias discusiones sociales ligadas a la discriminación y las burlas. Noya expuso una interesante postura crítica sobre cómo el concepto de acoso se expandió de manera tan desmedida en los discursos cotidianos que terminó perdiendo su verdadera fuerza semántica.
“Era el momento en el que el bullying también se degeneraba mucho la palabra y perdía peso”, evaluó detenidamente el intérprete frente al conductor.
El joven marcó una clara línea divisoria entre lo que representa un ataque malintencionado y lo que configura un simple paso de comedia, asegurando que bajo ningún punto de vista experimentó una sensación de agravio al observar la caricatura de la serie "Los Simpson" junto a su plato. “No me molestó, la verdad. No me molestó”, reiteró con insistencia a lo largo de la conversación, remarcando la necesidad de escindir las situaciones de real hostigamiento escolar de aquellos hechos aislados que no acarrean una intencionalidad hostil.
Finalmente, la charla tomó un sendero lúdico cuando los integrantes de "Otro día perdido" bromearon con la potencialidad de que el entrevistado encarne al personaje animado en una eventual adaptación cinematográfica de acción real. “No tienen que buscar más. Es él”, exclamó el humorista Rada entre risas. Lejos de cualquier tipo de fastidio, el invitado concluyó que el parecido ya forma parte del imaginario popular argentino y le permite ejercitar el sano hábito de la autocrítica constructiva, resumiendo el asunto con simpleza: “Me divirtió, me causó gracia”.
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