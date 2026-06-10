Rodrigo Noya recordó cuando lo compararon con Milhouse de Los Simpson

Frente a esta delicada acusación, el actor recalcó de forma tajante que jamás existió una intencionalidad dañina de su parte y que su expresión de asombro fue totalmente espontánea. “Todo lo que pase después no considero que sea mi culpa”, aseveró con firmeza, aunque no dudó en ofrecer sus disculpas públicas en caso de que la viralización hubiese provocado un perjuicio real para el trabajador de la fiambrería. “Si me sirve para eso, buenísimo. Pero cuando lo subí se generó todo lo contrario”, reflexionó en torno a la inesperada escalada de cuestionamientos y debates que se desataron.

Uno de los momentos más analíticos de la entrevista televisiva se produjo cuando se abordó cómo una anécdota tan trivial se transformó en el disparador de serias discusiones sociales ligadas a la discriminación y las burlas. Noya expuso una interesante postura crítica sobre cómo el concepto de acoso se expandió de manera tan desmedida en los discursos cotidianos que terminó perdiendo su verdadera fuerza semántica.

“Era el momento en el que el bullying también se degeneraba mucho la palabra y perdía peso”, evaluó detenidamente el intérprete frente al conductor.

El joven marcó una clara línea divisoria entre lo que representa un ataque malintencionado y lo que configura un simple paso de comedia, asegurando que bajo ningún punto de vista experimentó una sensación de agravio al observar la caricatura de la serie "Los Simpson" junto a su plato. “No me molestó, la verdad. No me molestó”, reiteró con insistencia a lo largo de la conversación, remarcando la necesidad de escindir las situaciones de real hostigamiento escolar de aquellos hechos aislados que no acarrean una intencionalidad hostil.

Finalmente, la charla tomó un sendero lúdico cuando los integrantes de "Otro día perdido" bromearon con la potencialidad de que el entrevistado encarne al personaje animado en una eventual adaptación cinematográfica de acción real. “No tienen que buscar más. Es él”, exclamó el humorista Rada entre risas. Lejos de cualquier tipo de fastidio, el invitado concluyó que el parecido ya forma parte del imaginario popular argentino y le permite ejercitar el sano hábito de la autocrítica constructiva, resumiendo el asunto con simpleza: “Me divirtió, me causó gracia”.