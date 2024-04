El abogado de Rodrigo De Paul aseguró que podría destruir a Camila Homs

Luego, el abogado afirmó: “Las declaraciones del padre de Camila fueron desafortunadas porque es un padre que está enojado. A mi me parece mentira que estemos hablando de esto a dos años de que haya pasado. No hay nadie que no se enamore teniendo una pareja al lado, es habitual y nadie por eso es un delincuente ni mala persona”.

DALESANDRO DE PAUL

Sin embargo, una de las declaraciones más llamativas por parte del especialista en leyes se dio cuando habló de pruebas que desmentirían a la familia Homs. “De Paul tiene decena de pruebas de que él no comenzó la relación con Tini cuando convivía con Camila”, explicó revelando este dato que hasta el momento era desconocido.

“¿Cuántas parejas se rompen, tienen un hijo y vuelven? Son cuestiones de la intimidad y uno no debería estar metido en eso pero claramente la necesidad del show business fueron enganchando. Las canciones de Tini son un éxito y con morbo son más éxito”, agregó después y continuó: “Cuando todo esto empezó, Tini dijo que estaba en un proceso de depresión. Ahora que se siente fuerte lo dijo. Son pavadas, la realidad es que uno ve a Camila que tiene dos hijos que son un amor".

Por último, cerró: "De Paul cumple con sus obligaciones de padre, ellos debieran mirar para adelante y no preocuparse. El arreglo de De Paul y Camila sigue vigente y se cumple a raja tabla, no tienen problemas en eso. El problema de los jugadores no es cuando están en la cúspide sino cuando deja de jugar. El jugador cuando gana 300 mil dólares por mes todos los familiares están contento, el tema es cuando deja de jugar”.