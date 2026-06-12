El guiño oculto de Viru Solari al Indio: la frase de su mensaje que remite a un clásico ricotero

Con el paso de los años, esa idea se convirtió en una de las más citadas y compartidas por los seguidores del universo ricotero. No sólo por la potencia de la imagen, sino porque resume una de las obsesiones recurrentes en la obra del Indio: la necesidad de defender aquello que permite resistir frente a la adversidad.

La conexión no termina ahí. En la misma canción también aparece otra línea que parece dialogar con el mensaje difundido por Viru: "Tu aliento vas a proteger en este día y cada día".

Por eso, la invitación a "cuidar el estado de ánimo" adquiere un significado especial cuando se la coloca junto a esas estrofas. No se trata simplemente de una frase motivacional, sino de un concepto profundamente asociado a una de las canciones más queridas por varias generaciones de seguidores.

Naturalmente, Viru Solari no aclaró si se trató de una referencia intencional. Sin embargo, la utilización de una expresión tan específica y tan ligada a una de las letras más emblemáticas del Indio vuelve difícil pasar por alto la coincidencia.