El guiño oculto de Viru Solari al Indio: la frase de su mensaje que remite a un clásico ricotero
A una semana de la muerte de Indio Solari, un mensaje de su esposa incluyó una expresión que recuerda a una de las letras más emblemáticas de Los Redondos.
A una semana de la muerte de Indio Solari, Viru Solari compartió un mensaje que llamó la atención por una frase en particular. " Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia", dijo, en un video difundido en las redes sociales del ídolo del rock.
A simple vista, el texto puede interpretarse como una invitación a atravesar el dolor desde la unión y la fortaleza. Sin embargo, para quienes conocen la obra del Indio, la expresión "cuidando nuestro estado de ánimo" parece remitir directamente a una de las canciones más recordadas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "Ya nadie va a escuchar tu remera".
La asociación surge por una de las líneas más conocidas del tema, donde aparece la frase: "Un último secuestro no, el de tu estado de ánimo no".
Con el paso de los años, esa idea se convirtió en una de las más citadas y compartidas por los seguidores del universo ricotero. No sólo por la potencia de la imagen, sino porque resume una de las obsesiones recurrentes en la obra del Indio: la necesidad de defender aquello que permite resistir frente a la adversidad.
La conexión no termina ahí. En la misma canción también aparece otra línea que parece dialogar con el mensaje difundido por Viru: "Tu aliento vas a proteger en este día y cada día".
Por eso, la invitación a "cuidar el estado de ánimo" adquiere un significado especial cuando se la coloca junto a esas estrofas. No se trata simplemente de una frase motivacional, sino de un concepto profundamente asociado a una de las canciones más queridas por varias generaciones de seguidores.
Naturalmente, Viru Solari no aclaró si se trató de una referencia intencional. Sin embargo, la utilización de una expresión tan específica y tan ligada a una de las letras más emblemáticas del Indio vuelve difícil pasar por alto la coincidencia.
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