Fuerte pelea entre Rodrigo De Paul y el papá de Tini Stoessel: "Le cortó el teléfono"

"Por lo que pude averiguar, Rodrigo De Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial", contó Fernández.

Pero la cosa no queda ahí. Según Luli, hubo una feroz discusión telefónica entre De Paul y Alejandro Stoessel, por motivos que por el momento se desconocen.

"Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal. De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla", concluyó terminante al tiempo que Rodrigo Lussich recordó aquella polémica declaración de Tini en los Gardel al vacilar frente a la consulta de si estaba enamorada.