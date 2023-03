Mariana Gallego, abogada de Rodrigo De Paul: "Se dijeron muchas pavadas"

La abogada Mariana Gallego, que patrocina a Rodrigo de Paul en el proceso de su separación de Camila Homs, y representa a ex futbolistas como Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi, afirmó en Right Now que "hay un prejuicio en el hecho de que una mujer pueda defender a un hombre". Y aclaró que en su caso lo importante es que "hago mi trabajo con respeto y altura, pensando que la ley es para todos igual".