Revelan un fuertísimo dato tras la salida de Rocío Robles con Rodrigo De Paul

Etchegoyen afirmó: “Quiero adelantarles que la interna no sería entre De Paul y Mac Allister después de lo que dijo el prensa de Alexis, sino que habría otro problema que tiene que ver con otro futbolista de Argentina”.

“A mí me dicen que se provocó una situación incómoda porque Rocío Robles salió con Rodrigo pero estaba coqueteando con otro jugador del seleccionado, o sea hay un tercer jugador involucrado en esta historia”, aseguró el comunicador.

Y dio más detalles pero no quizo revelar el nombre por el momento: “A mí me dan el nombre y es un lío bárbaro esto pero antes de contarlo voy a esperar un poco más. El apellido que me dan es de los más top”, dijo.

Luego aclaró: “Rocío habría tenido algunos encuentros con este futbolista en Buenos Aires, este jugador tiene pareja consolidada hasta lo que tengo entendido”.