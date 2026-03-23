¿Cuándo fueron los supuestos mensajes de Emilia Mernes a Rodrigo De Paul? Los días de soltería al mismo tiempo
El rumor de un presunto acercamiento entre la cantante y el futbolista generó un escándalo. Un repaso por las fechas clave de Emilia Mernes y Rodrigo De Paul.
El mundo del espectáculo y las redes sociales estallaron en las últimas horas tras la filtración de rumores sobre un supuesto intercambio de mensajes entre Emilia Mernes y Rodrigo De Paul. Frente a la sorpresa generalizada, los fanáticos de la cultura pop y de la Selección Argentina comenzaron a atar cabos y a sacar cuentas. La pregunta del millón se instaló rápidamente: ¿En qué momento exacto podría haber ocurrido este acercamiento sin que implicara una infidelidad?
Para entender el contexto, es necesario revisar el historial amoroso de ambos protagonistas. Si se analiza la cronología, el único período registrado en el que los cuatro involucrados estuvieron solteros (o atravesando una ruptura confirmada por los medios) fue el último bimestre del año 2024.
IMPORTANTE: Tini Stoessel sorpendió con una drástica decisión tras el escándalo con Emilia Mernes
El "solapamiento" de la soltería: noviembre de 2024
Si nos remontamos a finales de 2024, el panorama sentimental de las dos estrellas era el siguiente:
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Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: La pareja había anunciado su ruptura oficial el 1 de agosto de 2023 mediante un comunicado conjunto. Durante todo el 2024 se mantuvieron distanciados, hasta que los rumores de una incipiente reconciliación comenzaron a confirmarse con fotos y apariciones públicas recién a partir de marzo de 2025.
Emilia Mernes y Duki: La pareja de artistas urbanos atravesó una crisis profunda y una separación mediática a mediados de noviembre de 2024 (específicamente entre el 13 y el 15 de ese mes), cuando estalló un escándalo por una supuesta infidelidad del rapero. Varios periodistas del rubro, como Juan Etchegoyen, confirmaron en aquel entonces que la relación se había roto. Aunque nunca hubo un comunicado oficial, durante ese cierre de año se los dio por separados en todos los portales, hasta que se los volvió a ver juntos en enero de 2025 vacacionando en Uruguay.
Es decir, esa ventana de tiempo entre noviembre y diciembre de 2024 fue el único momento en el que tanto el "Motorcito" de la Scaloneta como la intérprete de Exclusive estuvieron oficialmente sin compromisos amorosos.
El contexto actual: ¿Emilia Mernes en guerra con Tini Stoessel por los mensajes a Rodrigo De Paul?
Hoy, en marzo de 2026, la realidad amorosa de ambos es diametralmente opuesta a la de aquella crisis de finales de 2024. Ambas parejas se encuentran reconciliadas y en un excelente momento:
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Tini y De Paul confirmaron su vuelta definitiva el año pasado, pasaron el Año Nuevo 2026 juntos y, hace apenas unos días (el 21 de marzo), el mediocampista le dedicó un tierno posteo público por su cumpleaños.
Emilia y Duki, por su parte, se muestran más enamorados que nunca. Actualmente se encuentran de viaje por Japón y recientemente bromearon en sus redes con la llegada de un hijo, lanzando la frase "se viene el pibe".
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