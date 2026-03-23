¿Cuándo fueron los supuestos mensajes de Emilia Mernes a Rodrigo De Paul? Los días de soltería al mismo tiempo

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: La pareja había anunciado su ruptura oficial el 1 de agosto de 2023 mediante un comunicado conjunto. Durante todo el 2024 se mantuvieron distanciados, hasta que los rumores de una incipiente reconciliación comenzaron a confirmarse con fotos y apariciones públicas recién a partir de marzo de 2025.

Emilia Mernes y Duki: La pareja de artistas urbanos atravesó una crisis profunda y una separación mediática a mediados de noviembre de 2024 (específicamente entre el 13 y el 15 de ese mes), cuando estalló un escándalo por una supuesta infidelidad del rapero. Varios periodistas del rubro, como Juan Etchegoyen, confirmaron en aquel entonces que la relación se había roto. Aunque nunca hubo un comunicado oficial, durante ese cierre de año se los dio por separados en todos los portales, hasta que se los volvió a ver juntos en enero de 2025 vacacionando en Uruguay.