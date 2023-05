Ramiro Bueno habló de la interna que se generó en su familia

Además, aseguran que Ramiro si tiene intenciones de retomar el vínculo con su familia paterna, pero no nota mucho interés de la otra parte.

Por otro lado, Luis Ventura contó que fue él quien volvió a unir a la familia en un show que hizo Ulises en el Luna Park. El periodista contó que fue contratado para presentar el espectáculo y decidió invitar a Ramiro. Una vez en el escenario, Ulises, su sobrino y Bety Olave se abrazaron de una manera muy emotiva.

Escándalo en la familia Bueno



Ramiro, el único hijo de Rodrigo, habla de la interna familiar.



May 25, 2023

Por otro lado, fue el propio Ramiro quien habló de este tema con A la Tarde. "La distancia que hay con Ulises no es tanto por la música, es más personal. Tal vez de o de interés, no sé", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Yo la verdad es que no tengo ninguna bronca ni quilombo con nadie. Yo creo que todo en la vida pasa por algo. Hace mucho tiempo no se de Bety. El vínculo hubo momentos en los que fue más fuertes, momentos ahora que está más distante, pero no tiene que ver con el odio o rencor".