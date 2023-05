Roger Waters en Argentina: cuánto salen las entradas y cómo conseguirlas

Cómo y dónde comprar las entradas para Roger Waters en Argentina

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, para luego dar paso a la venta general. Únicamente a través de All Access. Los tickets van desde los $19.990 pesos.

Esta preventa estará abierta desde hoy a las 10 y por 48 hs o hasta agotar stock, lo que ocurra primero, para luego dar lugar a la venta general. El único sitio de venta oficial es All Access.

Precios y ubicaciones para las entradas de Roger Waters

CAMPO DELANTERO | $55.000 + S/C

CAMPO GENERAL | $23.000 + S/C

PLATEA PREFERENCIAL | $56.000 + S/C

PLATEA ALTA | $36.000 + S/C

PLATEA MEDIA SIVORI | $40.000 + S/C

PLATEA ALTA SIVORI | $19.900 + S/C

Cómo es el show de despedida de Roger Waters

El show se plantea cómo altamente conceptual de principio a fin, donde materiales de los discos emblemáticos de Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon (que acaba de cumplir 50 años), Animals y Wish You Were Here confluyen con temas más recientes de su carrera solista, incluyendo su estreno más reciente, “The Bar” (2022), para echar luz sobre algunos de los desafíos del mundo en que vivimos.

El setlist incluye 20 canciones de Pink Floyd como “Us & Them”, “Comfortably Numb” y “Wish You Were Here”, por nombrar algunas. Las proyecciones acompañan varios temas planteados desde la música, dando lugar a un espectáculo fiel al espíritu detrás de toda la carrera de este músico, compositor y letrista que siempre se involucró con las circunstancias de su tiempo.

Waters canta, toca la guitarra, el bajo y el piano, y lo acompañarán sobre el escenario Jonathan Wilson en guitarra y voz, Dave Kilminster en guitarra y voz, Jon Carin en teclados, guitarra y voz, Gus Seyffert en bajo y voz, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería, Amanda Belair en voz y Seamus Blake con el saxo.

A sus casi 80 años, nada detiene el poder expresivo y creativo de Roger Waters, y sin dudas su show en River será de los acontecimientos culturales más relevantes del año, así como la última oportunidad de verlo en Argentina.