El extraño comportamiento de Roger Waters en una entrevista

roger waters

Cuando la conversación empezó a subir de tono tuvo una reacción intentando calmarse. El entrevistador insistió en varias oportunidades en que el 7 de octubres hubo mujeres violadas, el músico negó vehementemente las acusaciones y gritó: “No, eso no ocurrió. No hay pruebas. Podés decir lo que quieras, pero no hay pruebas”.

Minutos después, Waters intentó calmarse, hablándose a sí mismo y preocupó a los presentes. “Roger, Roger, calmate. No te pongas a su nivel. Está bien, no lo haré. Dejá de gritar. Dejá de gritarle. Dejá que te interrumpa tanto como quiera”, se susurró a si mismo.