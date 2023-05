Roger Waters investigado en Berlín por incitación al odio

"Estamos investigando unas sospechas de incitación al odio, porque la ropa lucida en escena es susceptible de exaltar o justificar al régimen nacionalsocialista y alterar el orden público", indicó el vocero de la policía berlinesa, Martin Halweg, quien agregó que "el atuendo se parece al de un oficial de las SS".

Waters ofreció un concierto el 17 de mayo en la sala Mercedes-Benz Arena de Berlín, donde se presentó con un abrigo negro y brazaletes rojos.

Por esta puesta en escena investigan a Roger Waters en Berlín

waters nazi berlin.mp4

Según consignan medios alemanes e israelíes, a través de las imágenes del concierto que se vieron por las redes sociales, también se vio que la puesta del espectáculo presentó inscripciones en letras rojas sobre una pantalla con los nombres de Anna Frank y de Shireen Abu Akleh, la periodista palestino-estadounidense del canal qatarí Al-Jazeera fallecida en una operación israelí en mayo de 2022.

"Estamos investigando y una vez termine el procedimiento, lo transmitiremos al ministerio público para una última evaluación jurídica", precisó Halweg, quien puntualizó que será la fiscalía la que decida si se le abre un proceso judicial al músico británico.

La presentación de Roger Waters en Berlín generó fuertes críticas en Israel. La cancillería de ese país, que reprochó el músico "haber ensuciado la memoria de Anna Frank y de seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto".

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, dijo a través de Twitter que "Waters quiere comparar a Israel con los nazis", y es "uno de los mayores detractores de los judíos de nuestra época".

Roger Waters vuelve a la Argentina

En el marco de su gira despedida "This Is Not A Drill", el artista británico Roger Waters llegará a la Argentina el próximo 21 de noviembre, para presentarse en el estadio de River Plate al que en marzo de 2012 llenó nueve veces, estableciendo un récord que recién Coldplay pudo desbaratar tras más de una década.

Con apenas una nueva función en el Monumental del barrio porteño de Núñez, el ex Pink Floyd llegará a su duodécimo River e igualará la cantidad de estadios que ostenta la banda Rolling Stones como fruto de sus visitas al país.

La intensa y encendida relación de Waters con Argentina incluyó, en 2018, ser declarado Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura porteña, por su compromiso con la causa por la identificación de los soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas.