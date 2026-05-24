HBO Max: la serie que tiene amor, obsesión, intriga, ambición y venganza
Es de origen turco y tiene en el papel protagónico a Demet Evgar. Se estrenó en el 2024 en la plataforma y tiene tres temporadas. Descubrí de qué trata y cuánto dura.
Las producciones turcas ganaron cada vez más protagonismo en las principales plataformas de streaming, consolidándose como uno de los contenidos más consumidos gracias a sus historias emotivas y de gran impacto. Este crecimiento impulsó la llegada de nuevas ficciones al catálogo de HBO Max, con el objetivo de atraer nuevos espectadores.
Entre ellos se encuentra Bahar, una serie dramática que combina romance, drama e intriga. La historia sigue a Bahar, una mujer que tras años dedicada a su familia recibe un diagnóstico inesperado que la lleva a replantear su vida y retomar su carrera como médica.
La producción cuenta con un elenco encabezado por Demet Evgar, Mehmet Ylmaz Ak y Bura Gülsoy y fue dirigida por Neslihan Yeilyurt. En cuanto a su extensión, esta producción, que fue estrenada en el 2024, presenta tres temporadas y 64 episodios en total.
De qué trata Bahar
Esta serie sigue la historia de Bahar, una mujer que dejó su vida profesional de lado para dedicarse por completo a su familia durante 20 años. Cuando recibe un diagnóstico médico grave, su vida da un giro total: en lugar de resignarse, decide recuperar aquello que había abandonado y volver al mundo de la medicina.
A partir de ese momento, la trama muestra cómo enfrenta un proceso de reconstrucción personal, donde chocan su rol de madre y esposa con su deseo de volver a ser independiente. En el camino aparecen conflictos familiares, decisiones difíciles y secretos que salen a la luz, mientras intenta redefinir quién es realmente y qué quiere para su vida.
Reparto de Bahar
- Demet Evgar como Bahar Yavuzolu
- Mehmet Ylmaz Ak como Timur Yavuzoglu
- Nil Sude Albayrak como Seren Tekin
- Bura Gülsoy como Evren Yalkin
- Deniz Sarka como Rüzgar Keskin
Tráiler de Bahar
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