HBO Max: la serie que tiene amor, obsesión, intriga, ambición y venganza

Bahar Bahar se estrenó en el 2024.

A partir de ese momento, la trama muestra cómo enfrenta un proceso de reconstrucción personal, donde chocan su rol de madre y esposa con su deseo de volver a ser independiente. En el camino aparecen conflictos familiares, decisiones difíciles y secretos que salen a la luz, mientras intenta redefinir quién es realmente y qué quiere para su vida.