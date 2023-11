La prohibición de Roger Waters para su show en Argentina

Roger Waters en River Plate

Aún así, cabe destacar que el show de Waters corre peligro debido a que la DAIA ( Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ) catalogó a Waters como un “propagador serial del discurso del odio” e instó a la justicia a estar alerta ante posibles delitos. Aún así, por el momento, el recital sigue en pie, pero hay algo que es seguro: no se podrán sacar fotos ni videos durante el espectáculo.

¿Qué presentará Roger Waters en Argentina?

Luego de varios años, Roger Waters llega a Argentina con su show "This is not a Drill", una combinación de sus álbumes más emblemáticos como "The Wall", "Dark Side of the Moon" y "Wish You Were Here", incluyendo la presentación de su última obra, "The Bar". Hay que recordar que este single está dedicado al hermano fallecido del artista.