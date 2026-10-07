Rolando Barbano confirmó que quiere casarse con Marina Calabró: para cuándo planea la propuesta
El periodista habló de su futuro con la conductora, confirmó que ya recibió el “sí” y contó que incluso está pensando cómo será la propuesta.
Los rumores de casamiento entre Rolando Barbano y Marina Calabró tomaron fuerza en los últimos días, pero ahora fue el propio periodista quien despejó buena parte de las dudas y confirmó que la boda forma parte de los planes de la pareja. Aunque todavía no hubo pedido de mano ni existe una fecha definida, Barbano fue contundente al hablar de su futuro junto a la conductora: “Yo me quiero casar con Marina y ella me dijo que sí”.
La posibilidad de que la pareja pase por el altar había comenzado a circular después de una publicación de Gabriel Oliveri, director de marketing y comunicación del Four Seasons Buenos Aires. Tras compartir una imagen relacionada con una salida de Barbano y Calabró al hotel, escribió: “Rolo, ¿hubo pedido de mano? ¡Ya tienen lugar para casarse!”. El comentario fue suficiente para encender las versiones y poner nuevamente el foco sobre la relación.
Marina Calabró, sin embargo, se encargó de ponerle paños fríos a la versión de una propuesta inminente. “Vi que puso Gabi Oliveri algo del casorio, pero eso son todos los delirios de Gabi. No hubo propuesta, pero ya los sorprenderemos. Siempre lo charlamos, pero por ahora no hay nada”, explicó cuando fue consultada por el tema.
Barbano fue un poco más allá y reconoció que el casamiento no solamente es una fantasía sino un proyecto compartido. “Tenemos el plan de casarnos, pero no ya. Todavía no hubo propuesta”, señaló. Y, lejos de esquivar el asunto, reveló que ya está pensando en uno de los momentos centrales de ese eventual casamiento: “Vengo pensando en la propuesta, la estoy trabajando para encontrar el momento. Me gustaría que sea algo especial y sorprenderla”.
El pedido de mano de Rolando Barbano a Marina Calabró
De esta manera, el pedido de mano todavía pertenece al terreno de lo pendiente, aunque el periodista ya tiene en mente cómo llevar adelante ese menester. “Yo me quiero casar con Marina y ella me ha dicho que sí, pero no por ahora”, volvió a remarcar Barbano, quien además bromeó con la posibilidad de que Oliveri ya les haya resuelto uno de los aspectos de la celebración al ofrecer prácticamente el hotel como escenario de la boda.
El verdadero escollo, sin embargo, no parece estar relacionado con la decisión de casarse sino con la convivencia. Barbano explicó que ambos coinciden en que el paso hacia el matrimonio llegará cuando puedan compartir una casa de manera estable y ensamblar sus respectivas familias.
“Los dos pensamos lo mismo: ‘nos vamos a casar en el momento en que podamos convivir’, que eso por ahora es un obstáculo, porque Marina vive con su hija y yo, si bien no vivo toda la semana con mis hijos, tengo dos hijos chiquitos, así como que tengo una situación en que no me imagino cómo sería todos juntos en la misma casa”, explicó el periodista.
Mientras ese derrotero se define, la pareja encontró una suerte de fórmula intermedia para compartir buena parte de su vida cotidiana. “Dormimos juntos casi todas las noches, aunque no tenemos todavía una convivencia formal. Estamos todavía en el período de llevar ropa de un lado a otro”, contó Barbano.
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