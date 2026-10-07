Rolando Barbano confirmó que quiere casarse con Marina Calabró: para cuándo planea la propuesta

El verdadero escollo, sin embargo, no parece estar relacionado con la decisión de casarse sino con la convivencia. Barbano explicó que ambos coinciden en que el paso hacia el matrimonio llegará cuando puedan compartir una casa de manera estable y ensamblar sus respectivas familias.

“Los dos pensamos lo mismo: ‘nos vamos a casar en el momento en que podamos convivir’, que eso por ahora es un obstáculo, porque Marina vive con su hija y yo, si bien no vivo toda la semana con mis hijos, tengo dos hijos chiquitos, así como que tengo una situación en que no me imagino cómo sería todos juntos en la misma casa”, explicó el periodista.

Mientras ese derrotero se define, la pareja encontró una suerte de fórmula intermedia para compartir buena parte de su vida cotidiana. “Dormimos juntos casi todas las noches, aunque no tenemos todavía una convivencia formal. Estamos todavía en el período de llevar ropa de un lado a otro”, contó Barbano.