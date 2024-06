Rolando Barbano, tras el episodio de los Martín Fierro de Radio: "No estoy con Marina"

"Yo no estoy con Marina y ella tampoco está conmigo", respondió tajante Barbano al momento en el que el cronista de LAM le preguntó por la confusión que se generó tras el escándalo en los Martín Fierro de Radio. Pero, el capítulo no se cerró allí ya que luego, fue la propia Calabró quien volvió a hablar del tema.

BARBANO

La respuesta de Marina Calabró a Rolando Barbano

Luego de cruzarse con Barbano, LAM fue en búsqueda de Calabró y la encontró en el ingreso a la radio. Allí fue ella misma quien comenzó a hablar sin responder ninguna pregunta. "Si herí alguna susceptibilidad o molesté a alguien, pido disculpas. No fue la intención", aseguró y después explicó: "Fue lo que me salió y que lo último que quise es jorobar a alguien, así que eso".

No obstante, tras estas palabras, fue mucho más allá y expresó: "No se me cae un anillo por decir que si molesté a alguien, pido disculpas". Después, la periodista también reveló: "Salió así. Estaba como muy sorprendida por el premio y con las emociones en el torbellino y salió así. Lo que dije fue genuino, después todos están en la libertad de decir si estuvo bien o estuvo mal, pero fue genuino".

MARINA CALABRO

Tal es así que, después de esto, desde LAM le revelaron la confesión de Barbano, quien negó una relación entre ambos y ella afirmó: "Es verdad eso. ¿Yo en algún momento dije que sí? Y bueno. Vale la aclaración", cerró la hermana de Iliana.