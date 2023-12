Damon Albarn destrozó a The Rolling Stones por cosificar a Sydney Sweeney

"Angry", el clip por el que Damon Alburn destrozó a The Rolling Stones

Asimismo, luego habló del video de Angry y el protagónico de Sydney Sweeney, la actriz de "Euphoria". “Escuché su nueva canción y vi este horrible video que los muestra en diferentes etapas de sus vidas en vallas publicitarias y a esta joven cosificada. ¿Qué demonios es esto? Hay algo completamente desconectado”, explicó.

Pero, por si esto fuera poco, el cantante criticó la continuidad similar que tienen los Rolling Stones en su música. "Han llegado a ese punto al persistir en seguir siendo ellos mismos. Eso es algo que no entiendo. Haciendo exactamente la misma música pero no tan buena. No debe haber ninguna alegría en hacer algo como esto”, fueron sus palabras exactas para cerrar.