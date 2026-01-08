Roly Serrano explotó contra las críticas por su relación sentimental: "Es mi vida privada"

Candelaria Saldaño Vicente

Roly Serrano confirmó su noviazgo con una mujer 40 años menor que él

Días antes, el actor ya había hecho referencia a su relación durante una entrevista en el programa Puro Show, mientras hablaba de su trabajo teatral en Carlos Paz. Allí, destacó el buen momento profesional que atraviesa y lo vinculó con su estado emocional. “Es increíble arrancar la temporada a sala llena. Es como un regalo de la vida, un regalo de Dios”, dijo en relación a la obra Suspendan la boda, producida por Nazarena Vélez.

Consultado directamente por su situación sentimental, respondió con cierta incomodidad pero sin esquivar la confirmación: “¿Por qué tanto interés en eso? Sí, estoy en pareja. Estoy feliz y enamorado. Muy bien, gracias a Dios. Es un ángel. Así que bueno, ya está, vamos a otra cosa”.