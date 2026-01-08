Roly Serrano explotó contra las críticas por su relación sentimental: "Es mi vida privada"
El actor decidió poner un límite tras los cuestionamientos por la diferencia de edad con su pareja y dejó en claro su postura frente a la exposición mediática.
Roly Serrano volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de confirmar que está en pareja desde hace aproximadamente un año con Candelaria Saldaño Vicente, una actriz de 31 años a quien conoció durante una temporada teatral en Villa Carlos Paz. La noticia, lejos de pasar desapercibida, generó una fuerte repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos, donde muchos usuarios y panelistas pusieron el foco en la diferencia de edad, que ronda los casi 40 años.
Cansado de las críticas, el actor decidió salir a responder con firmeza y marcar un límite claro. El detonante fue una nota que brindó en un móvil televisivo, donde le consultaron insistentemente por su vida personal. Visiblemente molesto, Serrano dejó en claro que no tenía intenciones de profundizar sobre el tema y cuestionó el interés desmedido en su intimidad.
“No quiero hablar del tema. Me parece una tontera, es mi vida privada”, expresó de manera tajante, dejando en evidencia su hartazgo frente a las opiniones ajenas. Lejos de suavizar su postura, el actor profundizó su descargo y explicó que una de las razones principales de su silencio tiene que ver con el cuidado de su pareja, quien no se siente cómoda con la exposición ni con los comentarios malintencionados.
“No voy a hablar de ella. Quiero preservarla y ella no la pasa bien, no se siente bien. Han dicho estupideces, entonces no quiero hablar”, afirmó, visiblemente enojado por el tenor de algunas críticas que circularon en los últimos días. En ese mismo sentido, Serrano cuestionó el comportamiento de quienes opinan sin conocer la realidad de las personas involucradas.
“La gente parece que no tiene vida y se meten con la vida de los demás, de los otros”, lanzó, marcando una mirada crítica sobre la cultura del juicio permanente que muchas veces se instala en el debate público. A pesar del malestar, el actor no ocultó sus sentimientos y cerró con una frase contundente que resume su presente personal: “Yo estoy enamoradísimo”.
Roly Serrano confirmó su noviazgo con una mujer 40 años menor que él
Días antes, el actor ya había hecho referencia a su relación durante una entrevista en el programa Puro Show, mientras hablaba de su trabajo teatral en Carlos Paz. Allí, destacó el buen momento profesional que atraviesa y lo vinculó con su estado emocional. “Es increíble arrancar la temporada a sala llena. Es como un regalo de la vida, un regalo de Dios”, dijo en relación a la obra Suspendan la boda, producida por Nazarena Vélez.
Consultado directamente por su situación sentimental, respondió con cierta incomodidad pero sin esquivar la confirmación: “¿Por qué tanto interés en eso? Sí, estoy en pareja. Estoy feliz y enamorado. Muy bien, gracias a Dios. Es un ángel. Así que bueno, ya está, vamos a otra cosa”.
