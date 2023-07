Confirmado: Romina Uhrig se separó de Walter Festa

No quiere repetir la misma historia

"No es fácil decir 'me separo'. Tengo dos nenas con él, pero hay cosas que por más que las pegues no van. Hablé con Mía, la más grande, pero con las más chiquititas me cuesta. Duele. Me duele mucho por las nenas, no es fácil, es como volver de vuelta a lo mismo", sostuvo con tristeza.

Finalmente, Romina confesó: "Yo nunca tuve a mi papá y a mi mamá juntos. Me duele el tema de la familia. Yo tuve mi primer novio y tuvimos a Mía. Me enfrenté a eso. Hoy soy muy feliz con mi hija. Y después de nuevo fue formar pareja y te va mal de vuelta y te cerrás a todo... En estos ocho años nunca me quise separar de él, siempre estuve remándola y haciendo todo. Y es como que cuando tomo una decisión, la tomo", concluyó.