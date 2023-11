El fuerte cruce en vivo entre Romina Uhrig y Karina Iavícoli

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1719776032322981940&partner=&hide_thread=false Escándalo en el Bailando 2023: Romina Uhrig a fondo con Yanina Latorre



Luego de que Marcela Tauro manifestara que tampoco entendía la razón de su enojo, Uhrig dijo: “Es al cuete esta nota porque siempre me van a bardear y me van a decir que soy una mal educada”.

A su vez hizo referencia a lo que padece desde que salió de la casa de Gran Hermano: “A mí me han faltado al respeto, me han dicho de todo. Yo justamente soy la irrespetuosa cuando hace rato tendría que haberlos mandado a… Estoy hablando en general de todo lo dijeron. No me quieran desvirtuar la charla”, indicó.

En ese momento, intervino Karina Lavícoli generando un momento de tensión: “Siempre querés quedar como la víctima, no reconocés nada. Nunca te equivocás vos. Sos buena, vas a ensayar, fuiste con fiebre, fuiste a todos los laburos. Se te veía espléndida anoche. Yo no te creí que estabas enferma, te lo digo en la cara”.

Tras lo cual, Uhrig respondió tajante: “No me interesa. No me sumás, restás, nada. Si lo único que hacés es siempre tirarle mala energía a todos”. De inmediato, la panelista respondió: “Te estoy diciendo lo que pienso en la cara bien, como dos mujeres adultas. Con la diferencia de que vos te enojás porque te molesta algo”.

Romina se cansó y sentenció: “Les voy a dar la razón a todos. ¿Cómo no se va a entender mi enojo? Si siempre me quieren dejar como la mala madre y la irresponsable. Ya me cansé de eso. Hice al pedo esta nota, porque siempre me bardean”.

Antes de finalizar la entrevista, Romina contó que bailará el ritmo salsa de a tres junto a "Sol 2", uno de los nuevos personajes que se encuentran en el Bailando e interactúa a menudo con Marcelo Tinelli.

Quiénes son "Sol 1" y "Sol 2"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCyyryUTiV-c%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2nYvnf1gBTiGxO6JiUOAKn0fC8O2XgWepZCUiuZBIn2MOgynvypjN126wZCF4bp8iLuxbA7rONizptA4oLJdPbnmhgW5dqA30ZCDidSp2xABp8DmGnftbNrsUq3gLfGFCFH7jTAZBzXQuD7T0JZAbkJir8k5TZByuqsgLAP6u27QZDZD View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

Hoy son dos mujeres, pero se conocieron cuando eran chicos y no habían transicionado. Primero se gustaron, y luego comenzaron una historia de amor. "A mi me volvió loco cuando lo vi bailar, y digo lo vi porque estábamos vestidos como chicos, como hombres, en ese momento. Fue muy lindo, pero también muy dificil" contó "Sol 1", la rubia.

"Sol 2" es la morocha y sostuvo: "Cuando nos conocimos yo estaba en pareja con una persona que era violenta, que me pegaba, que me hacía la vida imposible. Y un día me asusté mucho por cómo se puso, me encerré en el baño y la llamé. Y se la jugó y me vino a buscar en ese momento. Yo estaba encerrado y pensaba 'me quedó con la persona que me atormenta o me voy con la que me ama', y nos fuimos juntos y desde entonces no nos separamos".

"Sí, ese día de verdad fue terrible", expresó "Sol 1", protagonista de otra instancia clave para las dos, ya que trabajaba para la Policía y en un procedimiento le pegaron un par de tiros. Estuvo al borde de la muerte pero se salvó, y cuando por fin se recuperó y salió adelante decidió darse todos los gustos y uno de ellos fue "ser mujer".

Una vez que se decidió a "transicionar", Sol 2 sintió el mismo deseo y también decidió cambiar de vida.