El tenso cruce entre Romina Uhrig y Fanny Mandelbaum en vivo

Romina Uhrig Fanny Mandelbaum

La discusión continuó y Romina volvió a defenderse de quienes la acusaron de entrar en política sin preparación alguna, acomodada por su pareja, el exintendente de Moreno: “Los dos años que fui diputada nacional trabajé todos los días, hice de todo, trabajé mucho”.

“¿Qué proyectos presentaste? Contame”, preguntó Mandelbaum. Y en ese momento Uhrig estalló: “Ay, Fanny, sabés qué, disculpame pero ya lo dije un montón de veces. Agarrá los tapes y mirá LAM, ya está, no repito más. Ya creo que es una tomada de pelo”.

Y agregó: “Sufro con esto. Lo que más me duele son las mentiras, las injusticias. Si la gente no me conoce, y tenemos periodistas diciendo mentiras de una persona y señalándola de cosas que no son”.

“La política es una linda herramienta, hay gente que la usa bien y otros que la usan mal. Yo aprendí a no acusar a nadie si no lo veo con mis ojos. Busquen los tapes”, concluyó al exparticipante de Gran Hermano 2023. A pesar que, sobre el final del programa, Uhrig y Mandelbaum se saludaron amablemente, ambas sostuvieron su postura sobre supuesto enriquecimiento del exintendente de Moreno.