Romina Uhrig habló de sus pretendientes delante de Walter Festa en Bailando 2023

La reacción de Walter Festa cuando Romina Uhrig habló de sus pretendientes

romina uhrig festa

“Yo le cuento todo a Walter, pero me habló el representante de un futbolista, me dijo ‘Me tiene loco por vos’. Me preguntó si estoy casada porque no quiere problemas”, reveló la ex participante de Gran Hermano.

Al escuchar todas estas posibles relaciones de la concursante, el ex intendente de Moreno expresó sus sentimientos.

“Soy masomenos celoso. Las cosas que no me tengo que enterar tampoco. Igual creo en mi mujer”, comentó el dirigente político. Sin embargo, la mediática lo interrumpió y le reclamó por su escena de celos: “¿Qué te pasa Walter?”.El conductor decidió terminar la charla ahí para que la situación no pasara a mayores.