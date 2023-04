Romina Uhrig reveló su relación con L-Gante: "Me encanta, yo lo re..."

En diálogo con Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece, la exhermanita fue consultada por su reciente vínculo: "¿Puede ser que ayer a la noche saliste a bailar con L-Gante?", le preguntó el movilero del programa de chimentos. A lo que la oriunda de Moreno respondió: "Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante, es un amigo y un compañero".

A pesar de la contundente respuesta, el cronista insistió: "¿Te gusta la música de L-Gante igual?". Tras lo cual, la morocha no dudó en responder: "Obvio, me encanta, yo lo re banqué adentro de la casa también, lo recontra defendí con Alfa y todo, me acuerdo".

De hecho, en el mismo diálogo reveló que se reunieron para "charlar sobre trabajo" y aseguró no tener idea de por qué el artista eliminó la foto subida a las stories. Seguidamente, la mamá de Mía, Felicitas y Nina elogió a quien considera un amigo: "Nos conocimos ahora, empezamos a hablar por Instagram, conmigo puedo decir que súper respetuoso", señaló para cerrar el tema.

Inmediatamente, el cronista le preguntó si había regresado con Walter Festa, el padre de sus hijas, a lo que la exfuncionaria respondió afirmativamente, echando por tierra la supuesta relación con el cantante: "Te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver", sostuvo.