Romina Uhrig rompió el silencio tras ser imputada por lavado de dinero

Ante esto, la exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio y manifestó: “Me enteré ayer. Por mi parte está mi abogado encargándose. Yo estoy tranquila porque lo único que lavé en mi vida fue ropa. Estoy súper tranquila”.

“El tema es que, quiera o no, en lo laboral, que yo trabajo mucho con mis redes, esto te caga, ¿viste? Es lo único que me pone muy mal porque yo estoy sola hoy con mis nenas, separada, y necesito laburar. Y esto a mí me caga hasta que se aclare todo. Es una cagada, pero bueno… Ojalá que ya termine pronto”, afirmó.

romina uhrig festa

Por último, Romina Uhrig se mostró muy enojada con los trascendidos mediáticos: “Si sacan cosas a la luz que son verdades, bueno, listo, uno se la aguanta. Pero cuando sacan mentiras, te quieren ensuciar, es otra cosa”, comentó.